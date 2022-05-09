ساينز عانى من آلام في العنق بعد حادثته يوم الجمعة في ميامي

تعرض ساينز لحادثة قوية خلال التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة خارج المنعطف 14.

وتمكن الإسباني من استعادة الثقة ليوم السبت حيث تأهل ثانياً خلف زميله شارل لولكير صاحب قطب الانطلاق الأول.

لكن خلال الانطلاقة اضطرّ لإفساح المجال للفائز بالسباق ماكس فيرشتابن الذي انطلق ثالثاً.

ولاحقاً تمكن من صدّ هجمات سيارة ريد بُل التي يقودها سيرجيو بيريز ليحافظ على المركز الثالث، بالرغم من أن المكسيكيّ كان يمتلك أفضلية الإطارات في القسم الأخير من السباق.

وضمن معرض كلامه مباشرة بعد انتهاء الجولة، كشف ساينز أنه ما زال يعاني من آثار حادثة يوم الجمعة، معترفاً بأنه شعر بآلام في العنق خلال السباق.

فقال: "من الواضح أنني وبعد سباق الجمعة، كنت ما أزال أشعر ببعض الألم في عنقي خلال السباق، لكنني تحملتُه ونافستُ بالرغم من ذلك".

وأكمل: "خاصة أثناء المعركة مع سيرجو أثناء نهاية عمر إطارات ’ميديوم’، كان من الصعب للغاية إبقاؤه خلفي، لكنني نجحتُ بالإنهاء على منصة التتويج، وتلك كانت نتيجة جيدة".

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وكان ساينز الذي ما زال يتطلع لتحقيق فوزه الأول، يعاني منذ فترة على متن سيارة فيراري لمجاراة زميله لوكلير، لكنه نجح بإنهاء سلسلة انسحاباته بالوصول إلى منصة التتويج للمرة الثالثة في 2022.

حيث قال: "لم تكن جولة سهلة على الإطلاق. كان السباق صعباً للغاية مع الإطارات والحرارة. وكانت السيارة تنزلق كثيراً".

واختتم: "لكن في نهاية المطاف، حققت النتيجة التي أستحقها، وهي المركز الثالث. يمكننا البناء على هذه النتيجة. كنتُ أريد مركزا أفضل لكن المركز الثالث ليس سيئاً".