تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / لوكلير يأمل أن تُساعد تحديثات فيراري على تحقيق خطوة في جائزة إسبانيا الكبرى التالي / ألونسو يفقد نقاطه بعد عقوبة سباق ميامي
فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى أخبار

ساينز عانى من آلام في العنق بعد حادثته يوم الجمعة في ميامي

كشف كارلوس ساينز سائق فيراري أنه كان يعاني من آلام في العنق طوال جولة ميامي بعد الحادثة القوية التي تعرض لها خلال تجارب يوم الجمعة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ساينز عانى من آلام في العنق بعد حادثته يوم الجمعة في ميامي

تعرض ساينز لحادثة قوية خلال التجارب الحرة الثانية يوم الجمعة خارج المنعطف 14.

وتمكن الإسباني من استعادة الثقة ليوم السبت حيث تأهل ثانياً خلف زميله شارل لولكير صاحب قطب الانطلاق الأول.

لكن خلال الانطلاقة اضطرّ لإفساح المجال للفائز بالسباق ماكس فيرشتابن الذي انطلق ثالثاً.

ولاحقاً تمكن من صدّ هجمات سيارة ريد بُل التي يقودها سيرجيو بيريز ليحافظ على المركز الثالث، بالرغم من أن المكسيكيّ كان يمتلك أفضلية الإطارات في القسم الأخير من السباق.

وضمن معرض كلامه مباشرة بعد انتهاء الجولة، كشف ساينز أنه ما زال يعاني من آثار حادثة يوم الجمعة، معترفاً بأنه شعر بآلام في العنق خلال السباق.

فقال: "من الواضح أنني وبعد سباق الجمعة، كنت ما أزال أشعر ببعض الألم في عنقي خلال السباق، لكنني تحملتُه ونافستُ بالرغم من ذلك".

وأكمل: "خاصة أثناء المعركة مع سيرجو أثناء نهاية عمر إطارات ’ميديوم’، كان من الصعب للغاية إبقاؤه خلفي، لكنني نجحتُ بالإنهاء على منصة التتويج، وتلك كانت نتيجة جيدة".

كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

وكان ساينز الذي ما زال يتطلع لتحقيق فوزه الأول، يعاني منذ فترة على متن سيارة فيراري لمجاراة زميله لوكلير، لكنه نجح بإنهاء سلسلة انسحاباته بالوصول إلى منصة التتويج للمرة الثالثة في 2022.

حيث قال: "لم تكن جولة سهلة على الإطلاق. كان السباق صعباً للغاية مع الإطارات والحرارة. وكانت السيارة تنزلق كثيراً".

واختتم: "لكن في نهاية المطاف، حققت النتيجة التي أستحقها، وهي المركز الثالث. يمكننا البناء على هذه النتيجة. كنتُ أريد مركزا أفضل لكن المركز الثالث ليس سيئاً".

المشاركات
التعليقات
لوكلير يأمل أن تُساعد تحديثات فيراري على تحقيق خطوة في جائزة إسبانيا الكبرى
المقال السابق

لوكلير يأمل أن تُساعد تحديثات فيراري على تحقيق خطوة في جائزة إسبانيا الكبرى
المقال التالي

ألونسو يفقد نقاطه بعد عقوبة سباق ميامي

ألونسو يفقد نقاطه بعد عقوبة سباق ميامي
تحميل التعليقات
خلدون يونس More from
خلدون يونس
راسل "لا يفهم بالضبط" سبب تحسّن وتيرة مرسيدس في تجارب ميامي جائزة ميامي الكبرى
فورمولا 1

راسل "لا يفهم بالضبط" سبب تحسّن وتيرة مرسيدس في تجارب ميامي

"فيا" تجعل التحقق من الحُليّ والملابس الداخلية جزءاً من الكشوفات الرسمية جائزة ميامي الكبرى
فورمولا 1

"فيا" تجعل التحقق من الحُليّ والملابس الداخلية جزءاً من الكشوفات الرسمية

شتاينر: لا توجد أية ضغوطات على هاس لتبنّي هوية أمريكية أكثر وضوحاً جائزة ميامي الكبرى
فورمولا 1

شتاينر: لا توجد أية ضغوطات على هاس لتبنّي هوية أمريكية أكثر وضوحاً

كارلوس ساينز الإبن More from
كارلوس ساينز الإبن
ساينز بعد حادثته في تجارب الجمعة: سيارة فيراري "ما زالت تفاجئني" جائزة ميامي الكبرى
فورمولا 1

ساينز بعد حادثته في تجارب الجمعة: سيارة فيراري "ما زالت تفاجئني"

شوماخر: عقد ساينز الجديد مع فيراري كان "خطوة متوقعة" جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

شوماخر: عقد ساينز الجديد مع فيراري كان "خطوة متوقعة"

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

فيراري تشرح سبب عدم إجرائها لوقفة صيانة خلال فترة سيارة الأمان في ميامي
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تشرح سبب عدم إجرائها لوقفة صيانة خلال فترة سيارة الأمان في ميامي

هاميلتون: اتّخاذ القرارات الاستراتيجيّة داخل السيارة "أشبه بالمقامرة"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: اتّخاذ القرارات الاستراتيجيّة داخل السيارة "أشبه بالمقامرة"

فيرشتابن: ريد بُل ما تزال تواجه "عشوائية كبيرة" مع المشاكل رغم الفوز في ميامي
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: ريد بُل ما تزال تواجه "عشوائية كبيرة" مع المشاكل رغم الفوز في ميامي

مرسيدس لا تستبعد إمكانيّة التخلّي عن تصميم الجانب النحيف بعد جائزة إسبانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس لا تستبعد إمكانيّة التخلّي عن تصميم الجانب النحيف بعد جائزة إسبانيا الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.