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ساينز ظن في مرحلة ما أن بوسعه تحقيق منصة التتويج في بلجيكا

قال كارلوس ساينز أنه توقّع أن يصعد منصة التتويج في بلجيكا مع انتصاف السباق على حلبة سبا-فرانكورشان، ليجد نفسه سابعًا في نهاية المطاف.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات

انطلق كارلوس ساينز من المركز السابع في سباق سبا، وكان الوحيد الذي آثر البدء مع إطارات هارت مع جو غوانيو سائق ساوبر.

لم يتوقف ساينز خلال سلسلة التوقفات الأولى التي بدأت في اللفة العاشرة، ومدد طلعته ليتواجد لفترة وجيزة في صدارة السباق. وعندما توقف للمرة الأولى في اللفة 20، كان هنالك تقييم حول ما إذا قد يعتمد الإسباني استراتيجية التوقف الواحد.

مع ذلك، فقد استدعته فيراري لإجراء توقفه الثاني بعد ذلك بسبع لفات، ليكمل السباق في النهاية بالمركز السابع.

لكن الإسباني يعتقد أنه كان بوسعه إكمال السباق بذلك التوقف الوحيد، ما كان سيمنحه فرصة الصعود على منصة التتويج.

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حيث قال: "خاطرنا بعض الشيء في هذا السباق، كوننا انطلقنا على إطارات هارد. وقد كسبنا مركزًا بالفعل، لذلك كنت متفائلًا جدًا حيال تلك الاستراتيجية".

وأضاف: "بعد ذلك تمكنا من تمديد طلعتنا الأولى حتى اللفة 20، وباسترجاع ذلك، أرى بأن تلك لم تكن فترة طويلة للغاية حيث أن استراتيجية التوقف الواحد اليوم بدت جيدة".

وتابع: "بالطبع من السهل قول ذلك الآن بعد السباق، لكنني شعرت بأن هذا السباق كان يعد بأكثر من ذلك. فبعد 20 لفة ظننت أنه ربما لدينا الفرصة للمنافسة على منصة التتويج، ومن ثم فجأة أكملت السباق في المركز السابع، لذلك أعتقد بأن هنالك ربما بعض الأمور التي يجب أن ننظر فيها".

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