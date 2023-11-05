ساينز: صيغة السباقات القصيرة الحالية "تكشف بشكل كبير" طبيعة السباق الرئيسي

أقيم السباق القصير السادس والأخير لهذا الموسم في البرازيل. وكانت السباقات القصيرة في الموسمين الماضيين تستعمل لتحديد ترتيب انطلاقة السباقات الرئيسية.

لكن وضمن السعي لتحسينها، تم اعتبار التصفيات القصيرة والسباقات القصيرة كحدث منفصل يوم السبت بهدف تشجيع السائقين على الضغط والمنافسة بشكل أكبر وبالتالي رفع الحماسة لدى الجمهور.

ويرى ساينز بأنه يجب على الفورمولا واحد مواصلة التعديل وتجربة صيغ مختلفة، بحيث لا يبقى سباق الأحد مجرد مرآة مكبّرة لسباق السبت القصير.

فقال: "حالياً، أعتقد أن ستة سباقات كافية. لكنني أعتقد بأنها تكشف بشكل كبير ما سيحصل يوم الأحد، حيث تعتبر ببساطة القسم الأول من السباق الرئيسي".

وأكمل: "لكن هذا لا يساعد. أعتقد أن العرض الأساسي هو السباق الرئيسي، سباق الجائزة الكبرى. بالتالي يجب أن يكون أفضل من سباق السبت".

وأردف: "هل نجرب شبكة انطلاق معكوسة؟ لفة تصفيات واحدة؟ لا أعلم. لكنني أعتقد أنه بوسعنا تجربة المزيد من الصيغ المختلفة".

وتابع: "بالنسبة لي، الصيغة الحالية الآن، لا تبدو صحيحة ومناسبة حين نقارنها بسباق الأحد".

بالمقابل، يرى لاندو نوريس سائق مكلارين، بأنه ولو كان القرار بيده، لتخلى عن السباق القصير، وضغط الجولة إلى يومين فقط مع حصة تجارب واحدة تسبق التصفيات.

وهذه صيغة تمت تجربتها خلال موسم 2020 الذي تأثر بجائحة كورونا، حيث أقيمت جولة إيميليا رومانيا على مدار يومين مع حصة تجارب من 90 دقيقة.