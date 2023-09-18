ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة
قال كارلوس ساينز سائق فيراري بأن سباقه "كان تحت السيطرة" في سنغافورة، حيث أنهى أمام لاندو نوريس سائق مكلارين، ليصبح أول سائق يفوز بأحد سباقات موسم 2023 الحالي من خارج معسكر ريد بُل.
تصدر الإسباني كامل لفات السباق، منفذاً استراتيجية محكمة سمحت له بترجمة قطب الانطلاق الأول إلى فوز بالسباق في مارينا باي.
وعلى إطارات متهالكة، أبقى ساينز خصمه نوريس خلفه في المراحل الأخيرة من عمر السباق، بينما كان جورج راسل ولويس هاميلتون يضغطان على سائق مكلارين بقوة وبوتيرة سريعة للغاية مع إطارات ميديوم جديدة.
لكن ورغم كل هذه الضغوط، لكن ساينز عبّر عن ثقته بامتلاك ما يكفي ليمنح فيراري فوزها الأول هذا الموسم.
فقال: "شعرت بأن سباقي تحت السيطرة بصراحة. لطالما شعرتُ بأنني أمتلك الذهنية الملائمة والوتيرة كذلك للقيام بكل ما أريده".
وأكمل: "لن أكذب، فالضغط موجود طوال الوقت وغالباً ما تكون قريباً جداً من ارتكاب خطأ ما، لكنني شعرت بأن سباقي تحت السيطرة".
وتابع: "شعرت بقدرتي على إدارة كل شيء. كان ذلك أجمل شعور حقاً. سعادتي لا توصف حالياً".
وشرح ساينز بأن سيارة الأمان صعّبت من مهمته بعض الشيء، لأنه اضطر لإطالة القسم الثاني من السباق.
كما أن الإسباني اضطرّ لرفع وتيرته نظراً للسرعة الكبيرة التي ظهرت بها سيارتا مرسيدس بعد فترة سيارة الأمان الافتراضية.
فقال: "كنت أعلم أنني سأخوض فترة طويلة على إطارات هارد".
وأكمل: "لكنها كانت معركة متقاربة في النهاية. منحت لاندو بعض ’دي آر أس’ لمساعدته".
واختتم: "لكن في نهاية المطاف، حققنا المركز الأول".
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