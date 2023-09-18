اشترك
السابق / نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة
فورمولا 1 / جائزة سنغافورة الكبرى أخبار

ساينز شعر أن سباقه "تحت السيطرة" على طريقه لتحقيق الفوز في سنغافورة

قال كارلوس ساينز سائق فيراري بأن سباقه "كان تحت السيطرة" في سنغافورة، حيث أنهى أمام لاندو نوريس سائق مكلارين، ليصبح أول سائق يفوز بأحد سباقات موسم 2023 الحالي من خارج معسكر ريد بُل.

خلدون يونس
من قبل:
كارلوس ساينز، فيراري

تصدر الإسباني كامل لفات السباق، منفذاً استراتيجية محكمة سمحت له بترجمة قطب الانطلاق الأول إلى فوز بالسباق في مارينا باي.

وعلى إطارات متهالكة، أبقى ساينز خصمه نوريس خلفه في المراحل الأخيرة من عمر السباق، بينما كان جورج راسل ولويس هاميلتون يضغطان على سائق مكلارين بقوة وبوتيرة سريعة للغاية مع إطارات ميديوم جديدة.

لكن ورغم كل هذه الضغوط، لكن ساينز عبّر عن ثقته بامتلاك ما يكفي ليمنح فيراري فوزها الأول هذا الموسم.

فقال: "شعرت بأن سباقي تحت السيطرة بصراحة. لطالما شعرتُ بأنني أمتلك الذهنية الملائمة والوتيرة كذلك للقيام بكل ما أريده".

وأكمل: "لن أكذب، فالضغط موجود طوال الوقت وغالباً ما تكون قريباً جداً من ارتكاب خطأ ما، لكنني شعرت بأن سباقي تحت السيطرة".

وتابع: "شعرت بقدرتي على إدارة كل شيء. كان ذلك أجمل شعور حقاً. سعادتي لا توصف حالياً".

اقرأ أيضاً:

وشرح ساينز بأن سيارة الأمان صعّبت من مهمته بعض الشيء، لأنه اضطر لإطالة القسم الثاني من السباق.

كما أن الإسباني اضطرّ لرفع وتيرته نظراً للسرعة الكبيرة التي ظهرت بها سيارتا مرسيدس بعد فترة سيارة الأمان الافتراضية.

فقال: "كنت أعلم أنني سأخوض فترة طويلة على إطارات هارد".

وأكمل: "لكنها كانت معركة متقاربة في النهاية. منحت لاندو بعض ’دي آر أس’ لمساعدته".

واختتم: "لكن في نهاية المطاف، حققنا المركز الأول".

المشاركات
التعليقات

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة
خلدون يونس More from
خلدون يونس
نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة نوريس ارتطم بنفس الحائط الذي تسبب بحادثة راسل خلال اللفة الأخيرة من سباق سنغافورة

ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة

ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة ساينز: الاستراتيجية "الخبيثة" في سباق سنغافورة حملت بعض المخاطرة

فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة

فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة

كارلوس ساينز الإبن More from
كارلوس ساينز الإبن
فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس سنغافورة تتوّج ساينز بالمركز الأول وسط يوم سيء لفريق ريد بُل وتألق مرسيدس

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

فيراري More from
فيراري
ساينز ولوكلير سيقبلان أوامر الفريق إن كان الهدف تحقيق الفوز في سباق سنغافورة

ساينز ولوكلير سيقبلان أوامر الفريق إن كان الهدف تحقيق الفوز في سباق سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز ولوكلير سيقبلان أوامر الفريق إن كان الهدف تحقيق الفوز في سباق سنغافورة ساينز ولوكلير سيقبلان أوامر الفريق إن كان الهدف تحقيق الفوز في سباق سنغافورة

ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية

ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية ساينز يكسر هيمنة ريد بُل ليمنح فيراري قطب الانطلاق الأول في تصفيات سنغافورة الجنونية

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

مرسيدس: قضية ماسا قد تشكل سابقة من نوعها وسط تساؤلات لقب 2021

مرسيدس: قضية ماسا قد تشكل سابقة من نوعها وسط تساؤلات لقب 2021

F1 فورمولا 1

مرسيدس: قضية ماسا قد تشكل سابقة من نوعها وسط تساؤلات لقب 2021 مرسيدس: قضية ماسا قد تشكل سابقة من نوعها وسط تساؤلات لقب 2021

فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة

"لا مشكلة لدى فيرستابن على الإطلاق" بتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية

"لا مشكلة لدى فيرستابن على الإطلاق" بتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

"لا مشكلة لدى فيرستابن على الإطلاق" بتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية "لا مشكلة لدى فيرستابن على الإطلاق" بتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية

ريد بُل تنفي أية علاقة بين حظر الأجنحة والأرضية المرنة وبين معاناتها في سنغافورة

ريد بُل تنفي أية علاقة بين حظر الأجنحة والأرضية المرنة وبين معاناتها في سنغافورة

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

ريد بُل تنفي أية علاقة بين حظر الأجنحة والأرضية المرنة وبين معاناتها في سنغافورة ريد بُل تنفي أية علاقة بين حظر الأجنحة والأرضية المرنة وبين معاناتها في سنغافورة

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك