ساينز: شعرت وكأن "العالم كله يقف ضدي" بعد قرار استبدالي بهاميلتون

خلال مقابلة مع مجلة People استعرض فيها صورًا من حياته ومسيرته، تحدث السائق الإسباني كارلوس ساينز عن خضوعه لعملية جراحية طارئة لاستئصال الزائدة الدودية بعد وقت قصير من إعلان رحيله عن فيراري.

وكانت العطلة الشتوية قد شهدت إعلان انتقال هاميلتون من مرسيدس إلى فيراري بعد 12 عامًا مع الفريق الألماني، وهو القرار الذي ترك ساينز من دون مقعد للموسم التالي. ورغم هذه الصدمة، شعر الإسباني بأنه قدم واحدة من أفضل بداياته في بطولة العالم.

لكن انطلاقته القوية توقفت بشكل مفاجئ خلال جائزة السعودية الكبرى، بعدما نُقل إلى المستشفى بسبب إصابته بالتهاب الزائدة الدودية.

"لا أعتقد أن المشكلة كانت في التهاب الزائدة الدودية نفسه أو في اضطراري إلى الغياب عن سباق، بل في توقيت حدوث كل ذلك" قال ساينز.

وأضاف: "كان قد أُعلن للتو أن لويس هاميلتون سيحل مكاني في فيراري. وكنت قد حققت على الأرجح واحدة من أفضل بدايات المواسم في مسيرتي، بعدما أنهيت سباق البحرين في المركز الثالث وقدمت أداءً قويًا منذ بداية العام".

وتابع: "وكأن الأخبار السيئة التي تلقيتها خلال الشتاء لم تكن كافية، جاء هذا الأمر أيضًا، واضطررت بسببه إلى الغياب عن سباق. وتأثير ذلك على المنافسة في البطولة جعلني أشعر وكأن العالم كله كان ضدي خلال الأشهر الماضية".

ورغم غيابه عن سباق جدة بسبب العملية الجراحية، عاد ساينز بعد أسبوعين فقط في جائزة أستراليا الكبرى وحقق الفوز.

وقال عن ذلك: "الأمر الإيجابي هو أنه بعد عشرة أيام فقط، منحني ذلك الإصرار والشغف والإرادة للعودة بقوة، وبالفعل عدت وحققت الفوز".

واختتم: "كانت تلك اللحظة التي شعرت فيها بأكبر قدر من الفخر، سواء كرياضي أو كإنسان، في حياتي".