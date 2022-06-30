ساينز: سيلفرستون "معيارٌ جيّد" لمعرفة مدى تقدّمي مع سيارة "اف1-75"

بعد معاناته للتأقلم مع السيارة الجديدة في القسم الأوّل من الموسم، حظي ساينز بعطلتي نهاية أسبوع قويّتين في موناكو وباكو، قبل أن يُنافس ماكس فيرشتابن على الفوز في الجولة الأخيرة في كندا.

وقال الإسباني أنّه بعد ثلاث حلبات شوارع أو حلبات مؤقّتة، تتشابه سيلفرستون مع حلبة برشلونة آخر الحلبات التي واجه فيها أوقاتًا صعبة داخل السيارة.

واعترف ساينز بأنّه في حين أنّ سلسلة تأدياته الأخيرة كانت مشجّعة، فإنّ عطلة نهاية هذا الأسبوع ستكون اختبارًا مهمًا لمعرفة مدى التقدّم الذي حقّقه.

"أجل، أنا متحمّسٌ أكثر، ليس بناءً على سباق كندا، لكن أيضًا بعد باكو موناكو. حظيت ببعض عطل نهاية الأسبوع الجيّدة في السيارة الآن" قال ساينز عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان سباق مونتريال قد منحه دفعة ثقة.

وأضاف: "أعتقد بأنّ سيلفرستون ستُمثّل تحديًا أكبر، لأنّها أقرب إلى برشلونة والتي كانت الحلبة التي عانيت عليها أكثر من غيرها حتّى الآن".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّها ستكون معيارًا جيّدًا لي لرؤية كم تقدّمت، وكم تحسّنت حقًا مع السيارة. لأنّني شعرت بأنّني أصبحت مرتاحًا أكثر فأكثر داخل السيارة منذ موناكو".

وقال ساينز أنّه يعلم أنّ عليه التحلي بالصبر في ظلّ سعيه وراء تحقيق انتصاره الأوّل في البطولة.

وقال: "أريد ذلك الفوز أكثر من أيّ أحدٍ آخر في البادوك، وأعلم أنّ الكثيرين يريدون ذلك الفوز من أجلي كذلك".

وأردف: "لكن يُمكنني أن أؤكّد لكم أنّني ضغطت بأقصى قوّة في كلّ المرّات التي اقتربت فيها من تحقيق الفوز، حاولت كلّ شيء. أعتقد بأنّني أحتاج للتحلي بالصبر، ولا أحتاج لملاحقته وأعتقد بأنّ ذلك الفوز سيأتي".

وعندما سُئل إن كان لا يزال قادرًا على الانضمام إلى المعركة على لقب 2022، أصرّ ساينز على أنّ ذلك ممكنٌ في حال بدأ بتحقيق الانتصارات والنقاط بشكلٍ متواصل.

وكانت الموثوقيّة مكلفة بالنسبة لفيراري وزبونتيها ألفا روميو وهاس هذا العام، لكنّ ساينز لم يكن قلقًا للغاية، في ظلّ معاناة غريمتها ريد بُل من بعض مشاكل الموثوقيّة هي الأخرى.

وأضاف: "أعلم أنّ الموثوقيّة من المواضيع الساخنة، لكن ليس بالنسبة لي. ستكون هناك المزيد من مشاكل الموثوقيّة خلال الموسم، لفريقٍ أو لآخر".

وأكمل: "ستتوازن الكفف في النهاية ونحتاج للتأكّد من حفاظنا على انتباهنا في المصنع للتأكّد من عدم تكرار تلك المشاكل".

واختتم بالقول: "لكن عندما تدفع السيارات إلى الحدود القصوى، ونحن نفعل ذلك في الواجهة، فهذه الأمور قد تحدث".