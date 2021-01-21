ساينز سيقود سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيورانو

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
08 أبريل
تمّ الإلغاء
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
160 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
223 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
258 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
272 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
279 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
287 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
300 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
315 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
324 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز سيقود سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيورانو

المشاركات
التعليقات
ساينز سيقود سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيورانو

سيُسجّل كارلوس ساينز الإبن ظهوره الأوّل على المسار خلف مقود سيارة فيراري للفورمولا واحد ضمن تجارب خاصة في فيورانو الأسبوع المقبل.

على إثر انضمامه إلى فيراري قادمًا من مكلارين قبيل موسم 2021، عمل ساينز مع الفريق في المصنع في مارانيللو خلال الأسابيع الأخيرة إلى جانب إكماله لأعمال المحاكاة.

وكشفت فيراري آخر العام الماضي أنّها تُخطّط لمنح ساينز تجارب على متن واحدة من سياراتها القديمة في الفترة الشتويّة لتعويض التجارب الشتويّة الرسميّة المحدودة هذا العام في مارس المقبل.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ساينز سيختبر سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيوران الأربعاء المقبل كجزء من برنامج تجارب واسع سيشهد مشاركة ناشئي أكاديميّة الفريق كذلك.

وستُجرى التجارب على سيارة فيراري "اس.اف71اتش" الخاصة بموسم 2018 والفائزة بستّة سباقات. ولا يُسمح للفرق باختبار سيارات تسابقت خلال العامين الماضيين، حيث تعتبر سيارة 2018 أحدث سيارة مُتاحة للتجارب الخاصة.

ومن المنتظر أن يقود ساينز السيارة يومَي الأربعاء والخميس الأسبوع المقبل إلى جانب زميله شارل لوكلير، وذلك على افتراض شفاء أصيل موناكو من فيروس كورونا وحصوله على تحليل سلبي للسفر.

وستمنح هذه التجارب ساينز فرصته الأولى للمشاركة في برناج على المسار مع طاقم التسابق والمهندسين تحضيرًا لموسم 2021.

شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد

المقال السابق

شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد

نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين

بيريز شعر أنه "أغبى شخص في العالم" حين أصيب بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز شعر أنه "أغبى شخص في العالم" حين أصيب بفيروس كورونا

أوكون يتجه للمشاركة في رالي مونتي كارلو مع ألبين
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

أوكون يتجه للمشاركة في رالي مونتي كارلو مع ألبين

ساينز سيقود سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيورانو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز سيقود سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيورانو

بيريز يملك "بعض الأفكار الجيّدة" لدفع ريد بُل إلى الأمام
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز يملك "بعض الأفكار الجيّدة" لدفع ريد بُل إلى الأمام

أحدث الأخبار

ساينز سيقود سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيورانو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز سيقود سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيورانو

شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد

تسونودا يتّجه لخوض تجارب إضافيّة قبل الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا يتّجه لخوض تجارب إضافيّة قبل الموسم

بيريز شعر أنه "أغبى شخص في العالم" حين أصيب بفيروس كورونا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز شعر أنه "أغبى شخص في العالم" حين أصيب بفيروس كورونا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريز شعر أنه "أغبى شخص في العالم" حين أصيب بفيروس كورونا

2
فورمولا 1

شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد

3
فورمولا 1

ساينز سيقود سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيورانو

9دقيقة
4
فورمولا 1

أوكون: رينو توصلت إلى "أمر مميز" مع سيارتها في نهاية موسم 2020

أحدث الأخبار

ساينز سيقود سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيورانو

ساينز سيقود سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيورانو

فورمولا 1
شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد

شتاينر: غروجان لم ينل التقدير الذي يستحقه على مسيرته في الفورمولا واحد

فورمولا 1
تسونودا يتّجه لخوض تجارب إضافيّة قبل الموسم

تسونودا يتّجه لخوض تجارب إضافيّة قبل الموسم

فورمولا 1
بيريز شعر أنه "أغبى شخص في العالم" حين أصيب بفيروس كورونا

بيريز شعر أنه "أغبى شخص في العالم" حين أصيب بفيروس كورونا

فورمولا 1
أوكون: رينو توصلت إلى "أمر مميز" مع سيارتها في نهاية موسم 2020

أوكون: رينو توصلت إلى "أمر مميز" مع سيارتها في نهاية موسم 2020

فورمولا 1

أحدث ملفات الفيديو

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟ 07:04
فورمولا 1

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات 09:44
فورمولا 1
18-01-2021

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات

ألفا روميو في الفورمولا واحد 03:36
فورمولا 1
07-01-2021

ألفا روميو في الفورمولا واحد

عملي في 60 ثانية: توتو وولف | مدير فريق فورمولا واحد 01:00
فورمولا 1
23-12-2020

عملي في 60 ثانية: توتو وولف | مدير فريق فورمولا واحد

لماذا لم يصبح ستيرلينغ موس بطلاً في الفورمولا واحد؟ 02:01
فورمولا 1
23-12-2020

لماذا لم يصبح ستيرلينغ موس بطلاً في الفورمولا واحد؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.