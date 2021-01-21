ساينز سيقود سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيورانو

على إثر انضمامه إلى فيراري قادمًا من مكلارين قبيل موسم 2021، عمل ساينز مع الفريق في المصنع في مارانيللو خلال الأسابيع الأخيرة إلى جانب إكماله لأعمال المحاكاة.

وكشفت فيراري آخر العام الماضي أنّها تُخطّط لمنح ساينز تجارب على متن واحدة من سياراتها القديمة في الفترة الشتويّة لتعويض التجارب الشتويّة الرسميّة المحدودة هذا العام في مارس المقبل.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ ساينز سيختبر سيارة فيراري للمرّة الأولى في فيوران الأربعاء المقبل كجزء من برنامج تجارب واسع سيشهد مشاركة ناشئي أكاديميّة الفريق كذلك.

وستُجرى التجارب على سيارة فيراري "اس.اف71اتش" الخاصة بموسم 2018 والفائزة بستّة سباقات. ولا يُسمح للفرق باختبار سيارات تسابقت خلال العامين الماضيين، حيث تعتبر سيارة 2018 أحدث سيارة مُتاحة للتجارب الخاصة.

ومن المنتظر أن يقود ساينز السيارة يومَي الأربعاء والخميس الأسبوع المقبل إلى جانب زميله شارل لوكلير، وذلك على افتراض شفاء أصيل موناكو من فيروس كورونا وحصوله على تحليل سلبي للسفر.

وستمنح هذه التجارب ساينز فرصته الأولى للمشاركة في برناج على المسار مع طاقم التسابق والمهندسين تحضيرًا لموسم 2021.