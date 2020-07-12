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ساينز سيحتاج "لبعض المساعدة" كي يمنح مكلارين منصة تتويج أخرى في النمسا

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ساينز سيحتاج "لبعض المساعدة" كي يمنح مكلارين منصة تتويج أخرى في النمسا
12-07-2020

قال كارلوس ساينز أنّه سيكون بحاجة "لبعض المساعدة" لمنح فريقه مكلارين منصة تتويج أخرى في النمسا، حيث يرى بأنّ الحزمة القوية التي ظهر بها فريقه مع بداية هذا الموسم قد سمحت للحظيرة البريطانية باستغلال أيّة فرص تسنح أمامها، وأنّ سباق جائزة ستيريا الكبرى اليوم يمثّل فرصة أخرى لحصد نتيجة جيّدة.

قدّم ساينز تصفيات مدهشة ليتأهّل بالمركز الثالث بعد تجارب تأهيلية ضمن أجواء ماطرة على حلبة ريد بُل رينغ، في حين سينطلق زميله لاندو نوريس من المركز السادس رغم مشاكل الظهر التي عانى منها.

وقد أكمل نوريس سباق نهاية الأسبوع الماضي في المركز الثالث الذي انطلق منه، حيث استفاد في المرّتين من عقوبة لويس هاميلتون التي منحته مركزًا إضافيًا.

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وقال ساينز أنّ مجموعة من العوامل قد ضمنت لمكلارين قدرتها الحالية على تحقيق أقصى استفادة من مشاكل الآخرين.

"أنا متحمّس للغاية لسباق الأحد" قال ساينز لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "كما أنني متشجّع من أنّنا دومًا حاضرون لاقتناص الفرص مع سيارة هذا العام، والتي أعتقد بأنّها أقرب بعض الشيء لما نريد، أقرب بعض الشيء إلى مرسيدس وريد بُل. ما نزال بعيدين بكل تأكيد، لكننا أقرب. وقد سمح ذلك لنا بأن نكون أوّل من يقتنص الفرص، حيث أعتقد كذلك بأنّ الفريق كان قويًا للغاية على صعيد الاستراتيجية، إذ نخوض السباقات والتصفيات على نحوٍ جيّد للغاية".

وتابع: "لذلك فإنّها مجموعة من العوامل، وتيرة السيارة، استراتيجية جيّدة للغاية، وقرارات صائبة من المهندسين في المرآب. وسائقان بمستوى لائق!".

في المقابل، اعترف ساينز أنّه ومن أجل البقاء ضمن الثلاثة الأوائل في السباق سيتعيّن عليه الاعتماد على أخطاء السائقين الآخرين على السيارات الأسرع.

فقال: "أعتقد أنّنا سنكون بحاجة للمساعدة من بعض السائقين الآخرين إذا ما أردنا حصد منصّة تتويج أخرى، مثل بوتاس وألبون خلفي. كما أنني أستهدف أن أكون حاضرًا لاقتناص أيّة فرصة".

ويرى ساينز أنّه من المهم بالنسبة لمكلارين أن تستفيد من انطلاق غريمتها ريسينغ بوينت من مركزين متأخرين، مع تأهّل لانس سترول وسيرجيو بيريز في المركزين الـ 12 والـ 17 تواليًا.

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فقال: "إنّهم الفريق الأسرع حاليًا في مجموعة الوسط، حتى أنني قد أجادل في أنّهم لم يعودوا من مجموعة الوسط بعد الآن. حيث أنّ علينا الحفاظ على تركيزنا، لأنه ومع موسم طويل، سيجعلوننا نعاني من الوتيرة التي لديهم الآن".

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