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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

ساينز: سيتعين علينا محاولة "النجاة" في سباق الصين القصير

قال كارلوس ساينز إنه سيتعين عليه "محاولة النجاة" في السباق القصير لجائزة الصين الكبرى من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، إذ لم يشعر بالراحة على متن سيارته فيراري.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تأهل ساينز بالمركز الخامس في التصفيات بينما اكتفى زميله في الفريق شارل لوكلير بالمركز السابع حيث واجهت سيارتا فيراري صعوبة في تحمية الإطارات خلال الحصة الممطرة يوم الجمعة.

وخرج لوكلير عندما بدأت الأمطار، مما أدى إلى تلف عمود التوجيه لديه، واعترف ساينز بأنه كان من الممكن بسهولة أن تحصل معه المشكلة نفسها كذلك. 

"مع إطارات الأمطار (انترميديت)، انتظرنا وقتاً طويلاً قبل الخروج فانخفضت حرارتها، وبعد ذلك واجهت أنا وشارل صعوبة كبيرة في تحميتها أثناء لفة الخروج" أوضح ساينز.

"كنت محظوظاً لم أتعرض لنفس المشكلة [الانزلاق]. لم نتمكن من إكمال تصفيات جيدة، ولكنني أعتقد أنني أنقذت اليوم بالمركز الخامس".

"هذه الحلبة صعبة جداً، إذ لم نكد نصل حتى انتقلنا مباشرة إلى التصفيات".

ونظراً لأن الصين تضم سباقاً قصيراً، فإن التجارب الحرة تقتصر على حصة واحدة فقط، حيث كشف ساينز أنه لم يتمكن من ضبط سيارته وفقاً لما يريده في الظروف الجافة أيضاً.

"سيقام السباق القصير في الصباح، ثم يُفتح خط الحظائر المغلق ويمكننا إدخال تغييرات على السيارة" أضاف ساينز.

"أود أن أتمكن من إجراء بعض التعديلات على السيارة بعد السباق القصير، لأنني لا أشعر بالراحة".

"لدي بعض الأفكار لتحسين السيارة للتصفيات. في السباق القصير سنحاول النجاة بما نملك والمنافسة على المركز الخامس".

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ويأمل فريدريك فاسور مدير الفريق أن تسفر المخاطرة مع الإطارات خلال التجارب الحرة عن نتائج إيجابية في السباق القصير.

"كنا الوحيدين الذين تركوا مجموعة إضافية من الإطارات ميديوم وهارد هذا الصباح" أوضح لقناة سكاي سبورت إيطاليا.

"لدينا ميزة امتلاك مجموعة إضافية من إطارات ميديوم الجديدة للغد، بينما سيضطر منافسونا لاستخدام مجموعة من الإطارات المستعملة".

"هذا يعني أن لدينا اختياراً أوسع من حيث الإطارات للغد. ولكن، إنها ليست خيارات سهلة، فقد أكملنا عدداً قليلاً من اللفات هذا الصباح".

من جهته،  أضاف لوكلير موضحاً سبب انزلاقه، "كان من الصعب جداً تحمية الإطارات، حاولت أن أكون عدائياً قليلاً، لكنني فقدت السيطرة عند المنعطف رقم 8".

"هذا أضرّ نوعاً ما بالتصفيات لأن عمود التوجيه تضرر قليلاً. ولكن في النهاية، لا أعتقد أن هناك مجال لأية معجزات. لم يكن هناك الكثير الذي بوسعنا فعله".

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