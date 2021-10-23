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ساينز: سيتعيّن على السائقين التأقلم مع الروزنامة القياسية لموسم 2022

قال كارلوس ساينز أنه سيتعيّن على السائقين التأقلم وأن يكونوا جاهزين لروزنامة الموسم المُقبل القياسية المتألفة من 23 سباقًا، ولا سيّما سلسلة السباقات خارج أوروبا في نهاية الموسم.

ساينز: سيتعيّن على السائقين التأقلم مع الروزنامة القياسية لموسم 2022

بعد روزنامة الموسم الحالي المكوّنة من 22 سباقًا، وسّعت البطولة جدولها للموسم المُقبل بإضافة حدث آخر في 2022. مع ذلك، ستكون هنالك سباقات أكثر خارج أوروبا، حيث تمّت إضافة سباق ميامي وسباقات أخرى تعود بعد إلغائها في الموسمين الماضيين.

وأوضح ساينز أنه سيضع خطة من أجل ضمان أن يظل بلياقة جيّدة للسباقات اللاحقة في الموسم.

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فقال: "أعتقد بأن الموسم المُقبل سيكون صعبًا على الجميع. فليس سرًا أنه سيكون الأكثر تطلّبًا في تاريخ الفورمولا واحد".

وأضاف: "نحن كسائقين سيتعيّن علينا التأقلم وضمان أن نبقى ضمن مستويات طاقة عالية، وأن نتحكّم بعض الشيء في الطريقة التي ندير بها الأمور من أجل أن نضمن وصولنا بطاقة متجددة لنهاية الموسم حيث تبدأ السباقات المتتالية والسفر لمسافات طويلة".

وتابع: "أثق بأنني سأقوم باللازم مع فريقي لنضع خطة كي نصل إلى النصف الثاني من الموسم ونحن مفعمون بالنشاط قدر الإمكان".

في المقابل، اعترف ساينز بأن القسم الختامي لموسم 2021، والذي أعيد ترتيبه بسبب المشاكل المحتملة مع البلدان التي كانت ضمن القائمة الحمراء للملكة المتحدة، لا يبدو مثاليًا بشكل كبير.

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فقال: "من المؤسف أننا لم نتمكن من خوض سباقين متتاليين في أوستن والمكسيك، والذي كان ليكون أسهل على الجميع".

وأردف: "ومن المؤسف أيضاً أننا بحاجة إلى الذهاب من البرازيل إلى قطر مباشرة، لكنني لا أمانع الترتيب، إنه فقط وضع السباقات المتتالية الذي لم يتم تنظيمه على النحو الأمثل. لكن جميعنا يعلم أنه بسبب تبعات جائحة كورونا والتضحيات التي تعين على البطولة القيام بها، وآمُل تكون روزنامة الموسم المُقبل منظمة أكثر في ذلك الجانب".

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