ساينز: سيارة فيراري 2024 "تتصرف بشكل مختلف" في جهاز المحاكاة

خسرت سكوديريا فيراري مركز الوصافة ضمن ترتيب البطولة بفارق ضئيل للغاية لصالح مرسيدس وذلك في آخر لفات سباق أبوظبي الختامي لموسم 2023 المنصرم.

ورغم أن السيارة الحمراء كانت قادرة على المنافسة في التصفيات، لكن تأرجح الأداء في السباقات كان إحدى أكبر المشاكل التي اشتكى منها ساينز وزميله شارل لوكلير.

كما عانى السائقان كذلك من عدم استقرار القسم الخلفي للسيارة، حيث حاول الفريق حلّ المشاكل عبر العمل على الإعدادات، حيث اشتكى لوكلير بشكل خاص من ذلك خلال الموسم.

ومع تطوير فيراري لمبدأ تصميمي جديد لسيارتها المقبلة، كشف ساينز بأن السيارة تتصرف بشكل مختلف في المحاكاة.

فقال: "أعتقد أننا بحاجة للانتظار حتى التجارب. أعتقد أنه من الصعب جداً التنبؤ (بمستواها)".

وأكمل: "السيارة وخلال المحاكاة تتصرف بشكل مختلف، بالتأكيد. لكنني أعتقد أنه سيكون من المستحيل التنبؤ بمستواها قبل إكمال مئة كيلومتر على الأقل واستعمال الإطارات، كي نعرف كيف تتعامل مع الإطارات كذلك، والوتيرة التي يمكن أن تقدمها".

وأردف: "لن نعرف ذلك قبل تجارب البحرين الشتوية، حين تخرج السيارة للمسار. حالياً، ليس بوسعنا إلا التركيز على إضافة المزيد من الأداء ضمن نفق الهواء لمحاولة تحسينها".

بالمقابل، أشار ساينز إلى أن فيراري يجب أن تقبل فكرة التضحية بنقاط قوة السيارة السابقة التي يرى أنها تتمثل بالسرعة على المقاطع المستقيمة، الكبح، الأداء ضمن المنعطفات القصيرة والقدرة على التعامل مع الحفف الجانبية - في حال أرادت الاقتراب من ريد بُل.

حيث أوضح الفائز بسباق سنغافورة، أن الفريق يعمل حالياً على صقل الأداء للتخلص من التأرجح الكبير في المستوى الذي كانت تعانيه السيارة في السابق.

فقال: "لقد فهمنا السيارة، وعلينا وضعها على المسار لمحاولة استخراج أقصى ما يمكن. أعتقد بأننا نقوم بعمل أفضل بكثير".

وأردف: "كان ذلك التأرجح في الأداء لا يكاد يصدق. لكن هذه هي الفورمولا واحد حالياً".

واختتم: "علينا التركيز على ضمان.. على فهم السيارة ومواضع قوتها في حلبات معينة وضمن منعطفات محددة".