ساينز: سيارة فيراري "صعبة القيادة" تخسر الأداء على حلبة المكسيك المرتفعة عن سطح البحر
يرى كارلوس ساينز أن طبيعة حلبة جائزة المكسيك الكبرى بارتفاعها عن سطح البحر قد جعلت سيارة فيراري "صعبة القيادة" بشكل كبير.
كانت فيراري ثالث أسرع الفرق خلف ريد بُل ومرسيدس في تصفيات المكسيك، حيث اكتفى ساينز بالتأهّل خامسًا لسباق اليوم، في حين عانى زميله شارل لوكلير وتأهّل سابعًا خلف فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.
وبدت فيراري تعاني تحديدًا على المنعطفات عالية السرعة وتعين على سائقيها في بعض الأحيان تغيير مسارهما لتفادي ضعف التماسك.
واعترف ساينز بأن تلك الظروف لم تناسب سيارة فيراري، لكنه أمُل بأن يكون ذلك أمرًا عابرًا، إذ يشعر بأن السيارة تملك المزيد من الأداء الذي لم يُستخلص بعد.
فقال: "هنالك على الأرجح المزيد من الأداء، لكن السيارة كانت صعبة القيادة".
وأضاف: "وعادة عندما يكون الوضع هكذا، يكون من الصعب القيام باللفات المطلوبة مثلما فعلنا في أوستن. كان لدينا أداء يعادل بضعة أعشار من الثانية لم نستخلصه اليوم، لكن وفي ظل صعوبة الوضع، أعتقد بأنني كنت أستخلص الكثير من السيارة".
وتابع: "علينا النظر في الأمر، إذ أعتقد بأننا خسرنا الكثير من الأداء بسبب ارتفاع الحلبة عن سطح البحر، لكننا بحاجة لرؤية ما سيحدث بعد ذلك، كوني أرى بأن تلك حالة عارضة".
وأكمل: "إنها حلبة لم نتاسبنا بشكل جيد، لكننا حاولنا بذل أفضل ما لدينا اليوم".
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