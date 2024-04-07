ساينز: سيأتي وقت القرارات "الحاسمة" لكن "من المؤسف" ألا أواصل مع فيراري

بات ساينز حراً من جميع تعاقداته لموسم 2025 بعد النبأ الصادم بانتقال لويس هاميلتون من مرسيدس إلى فيراري بديلاً عنه إلى جانب شارل لوكلير.

وهزّت أخبار هذا الانتقال عالم الفورمولا واحد، وفتحت باب سوق السائقين على مصراعيه في وقت مبكّر للغاية.

رغم ذلك، لم تتضح معالم الانتقالات البارزة بعد، حيث يمتلك ساينز نظرياً فرصة الانضمام إلى مرسيدس كبديل عن بطل العالم سبع مرات.

لكن هناك فرصاً أخرى قد تصبح متاحة، كمقعد مع أستون مارتن في حال انتقل فرناندو ألونسو إلى مرسيدس أو غيرها.

أو حتى ريد بُل، وذلك إن تعقدت الأمور ضمن صفوف العلامة النمساوية وقرر ماكس فيرستابن ترك الفريق بسبب صراع القوى الدائر بين كريستيان هورنر وهيلموت ماركو.

لكن ساينز يمتلك في جعبته عدة أوراق رابحة، لعل من أهمها فوزه في سباق جائزة أستراليا الكبرى الماضي، كدليل على سرعته الواضحة ووتيرته السريعة.

ويقدم الإسباني حتى الآن موسماً ممتازاً بجميع المقاييس، حيث نجح في سوزوكا بالتقدم من المركز الرابع في التصفيات حتى الثالث على منصة تتويج السباق خلف ثنائي ريد بُل وأمام زميله لوكلير.

وضمن تصريح لمنصة DAZN الإسبانية، أكد ساينز أن هناك جانبين للمسألة، لكنه مع ذلك يأسف لكونه سيترك صفوف قلعة مارانيللو.

فقال: "يمكن النظر للمسألة من ناحيتين؛ من المؤسف ألا أواصل الموسم المقبل مع فيراري وذلك نظراً لما أقوم به من عمل جيد".

وأكمل: "مع مجموعة المهندسين والميكانيكيين لديّ، نحن نقوم بعمل ممتاز".

وتابع: "من المزعج بعض الشيء أن أضطرّ لترك الفريق في الموسم المقبل".

ويعتبر ساينز السائق الوحيد من خارج فريق ريد بُل الذي نجح بالفوز بأحد السباقات في 2023 و2024 حتى الآن، حيث فاز في سنغافورة العام الماضي كذلك.

ورغم أنه سيترك فيراري، لكنه يرى في ذلك ناحية إيجابية.

حيث تابع شارحاً: "لكن بالمقابل، فإن ذلك يفتح لي أبواباً أخرى واحتمالات مع فرق أخرى".

وأضاف: "آمل أن أتمكن من المنافسة على لقب بطولة العالم التي كنت أسعى إليها مع فيراري طوال ثلاث أو أربع سنوات".

وأردف: "الآن، سيحين الوقت لاتخاذ قرارات هامة، ولرؤية الخيارات أمامي".

واختتم: "لكن الفرق تعلم أنني متاح.. وأنني سائق سريع".