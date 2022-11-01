ساينز: سباق المكسيك كان "إيجابيًا" بعد دراما اللفّات الأولى مؤخّرًا
عبّر كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري عن ارتياحه لإنهائه سباق فورمولا واحد أخيرًا في المكسيك بعد خيبات أمله في اللفّة الأولى وانسحابه في اليابان وأوستن.
بالرغم من ذلك عبّر الإسباني عن خيبة أمله حيال الافتقار للوتيرة بعد أن خاض سباقًا وحيدًا من المركز الخامس على شبكة الانطلاق إلى المركز الخامس عند خطّ النهاية على بُعد 58 ثانية عن ماكس فيرشتابن الفائز بالسباق.
وكان من الواضح منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع أنّ فيراري اضطرّت لخفض وحدة طاقة على الحلبة المرتفعة عن سطح البحر، وهو ما ترك سيارتَي الحصان الجامح تُعانيان بالمقارنة مع ريد بُل ومرسيدس.
وقال ساينز: "أعتقد بأنّني قدّمت سباقًا جيّدًا، لكن عند النظر إلى الفارق مع المتصدّر، فلم يكن هناك الكثير بعد ذلك".
وأضاف: "نعلم التضحيات التي كان علينا الإقدام عليها نهاية هذا الأسبوع، وعلمنا أنّنا سنكون بطيئين في السباق".
وأردف: "لكن أجل، حقّقنا أقصى نقاطٍ ممكنة بالسيارة اليوم، وكان الأمر الإيجابيّ على الأقلّ أنّنا لم نخسر الكثير، يُمكننا الآن التركيز على البرازيل وأبو ظبي حيث نتوقّع أن نعود لسابق أدائنا".
ولم يُرد ساينز التطرّق إلى المزيد من التفاصيل حيال تضحيات فيراري على صعيد وحدة الطاقة: "إنّها مسألة تقنيّة أحبّذ عدم التعليق عليها كثيرًا من جانبي".
وأضاف: "أحبّذ التركيز على الجوانب الإيجابيّة، حيث أعلم أنّه كان سباقًا جيّدًا من جانبي، وأكملت سباقًا أخيرًا بعد شهرٍ كامل".
ثمّ تابع: "يُمكن أن يكون لارتفاع هذه الحلبة تأثيرٌ قاسٍ هنا، لكنّني أعتقد بأنّني قدّمت سباقًا جيّدًا. كنت سريعًا لمرّة، لكن للأسف كنّا على بُعد دقيقة عن الصدارة".
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