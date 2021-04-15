ساينز: سباقي الأوّل في إيطاليا كسائق لفيراري سيكون "عاطفيًا"

أعلنت فيراري منذ عام تقريبًا تعاقدها مع كارلوس ساينز الإبن بديلًا عن سيباستيان فيتيل لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

لكن تعيّن عليه الانتظار حتّى بداية العام الجاري للجلوس للمرّة الأولى خلف مقود سيارة فيراري، وأثار الإسباني الإعجاب بالفعل منذ التجارب الشتويّة وصولًا إلى جولة البحرين الافتتاحيّة التي حقّق خلالها نقاطه الأولى مع الفريق.

ونتيجة إلغاء سباق الصين، فقد أُضيفت إيمولا مجدّدًا إلى الروزنامة هذا العام، حيث ستكون هذه الفرصة الأولى لساينز للتسابق بالكسوة الحمراء في إيطاليا بالرغم من غياب الجماهير.

وعندما سُئل إن كان التسابق في إيطاليا للمرّة أولى كسائقٍ لفيراري سيمنحه بعض الإثارة الإضافيّة، قال ساينز: "أجل بالطبع. دائمًا ما تكون أولى جائزة كبرى في إيطاليا كسائقٍ لفيراري مميّزة، وهي عاطفية دائمًا".

وأضاف: "للأسف لا يسمح لنا الوضع الوبائيّ بتواجد المشجّعين في عطلة نهاية الأسبوع، كي نجد التيفوزي. سأفتقدهم بالتأكيد".

وأكمل: "سنفتقد العامل الحماسيّ الإضافيّ الذي تحصل عليه كسائقٍ لفيراري. لكن بوسعك الشعور بالأجواء المحيطة بالحلبة وكلّ شيء، يُمكنك أن تشعر بأنّها أجواء مميّزة".

وأردف: "شعرت بذلك في مونزا العام الماضي، عندما كنت لا أزال مع مكلارين، وكيف كان لهم رابطٌ مميّزٌ معي لأنّهم علموا أنّني قادمٌ إلى الفريق في العام التالي".

ثمّ تابع: "يُمكنني أن أشعر بذلك بالفعل هذا العام بالرغم من أنّني لم أحصل على فرصة لرؤيتهم في المدرّجات عن قرب. لكن سيكون سباقًا عاطفيًا".