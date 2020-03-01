ساينز: ريسينغ بوينت ما تزال تُخفي أداءها الحقيقي

تُمثّل سيارة ريسينغ بوينت الجديدة "آر بي20" عزوفًا راديكالي عن سابقتها، إذ تتشابه كثيرًا في التصميم الكلي والتفاصيل الانسيابية مع سيارة مرسيدس الفائزة ببطولة العالم العام الماضي "دبليو10"، وهو تطوّر وصفته الفرق الأخرى "بالمُقلق".

وبينما يجعل اختلاف كميّات الوقود وتركيبات الإطارات من المستحيل فكّ شفرة الترتيب الهجومي للفرق هذا الموسم بشكل كامل بعد فترتي التجارب الشتوية، لكنّ ساينز أشار إلى أنّ ريسينغ بوينت لم تُظهر بعد كامل قدراتها بعد بعض اللفّات المذهلة التي قطعتها بسلاسة في بداية التجارب.

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"أعتقد بأنّ كلّ فريق وفي مرحلة ما من التجارب، يقدّم أزمنة قوية للغاية، لذا من الصعب جدًا معرفة من سيكون في صدارة فرق الوسط أو في الخلف" قال ساينز.

وأضاف: "أرى بأنّ ريسينغ بوينت وحتّى ألفا توري في رأيي يُمثّلان على الأرجح أخطر فريقين ضمن منافسينا. فريقنا لا يملك صورة واضحة لمدى الفارق بيننا وبين الثلاثة الكبار، لكنّنا سنرى ذلك على الفور في التجارب الحرّة في ملبورن، عندما نعتمد ذات كمية الوقود أو أقل أو أكثر".

وتابع: "ضمن فرق الوسط، كانت ريسينغ بوينت سريعة للغاية خلال كامل التجارب. حيث خرجوا إلى الحلبة في أوّل يوم وسجّلوا دقيقة و17.3 ثانية. ومنذ ذلك الحين لم يتحسّنوا كثيرًا كوني لا أعتقد بأنّهم رغبوا بذلك حينها، لكنّ ذلك الزمن في البداية، في اليوم الأوّل، قد أثار إعجابنا جميعًا، وأعلم بأنّهم سيكونون سريعين للغاية".

يُشار إلى أنّ مكلارين قد أكملت الموسم الماضي في صدارة فرق الوسط على صعيد النقاط، لكنّ ساينز يتوقّع أن تكون المعركة خلف ثلاثي الصدارة أكثر احتدامًا هذا الموسم.

فقال: "وضعنا ارتكازية جيّدة على السيارة، إذ أنّنا أسعد ممّا كنّا قبل 12 شهرًا. الشعور على السيارة أفضل بكثير، ولا سيّما في المقطعين الأوّل والثاني (على حلبة برشلونة)، حيث نحظى بتوازن جيّد للغاية. علينا أن نضع في الحسبان اختلافات الفرق في كميات الوقود المستخدمة أو أوضاع المحرّك في التجارب".

واختتم: "علينا مواصلة تحليل أدائنا. كما أنّ الاختلافات التي نحاول تحديدها، حيث ترى 10 كلغ تكافئ ثلاثة أو أربعة أعشار من الثانية، لذا من المستحيل استنتاج أمر حاسم، كونه ومع ثلاثة أعشار من الثانية ضمن مجموعة الوسط فإنّك تتراجع من المركز السابع إلى الـ 17. لذا من يملك الأعشار الثلاثة الأخيرة؟ أو من استخدم الأعشار الثلاثة الأخيرة؟ لا أحد يعلم".