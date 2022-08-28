ساينز: ريد بُل كانت في "عالم آخر" في سباق بلجيكا

تفوق فيرشتابن على ساينز في التصفيات بستة أعشار من الثانية، لكن الإسباني ورث قطب الانطلاق الأول بسبب عقوبة المحرك التي تلقاها الهولندي.

لكن حتى ومع انطلاقه في السباق من المركز الـ 13، فرض فيرشتابن سيطرة مطلقة على السباق ليسجل فوزه الثاني على التوالي في بلجيكا والتاسع له في هذا الموسم حتى الآن، متجاوزًا ساينز للصدارة بعد 16 لفة فقط.

وفي ظل عجزه عن صد هجمات فيرشتابن، فلم يتمكن ساينز كذلك من إيقاف تقدم بيريز، ليكتفي في النهاية بالمركز الثالث بفارق أكثر من 26 ثانية خلف فيرشتابن وتسع ثوان خلف المكسيكي.

"ريد بُل، ماكس وتشيكو كانوا في عالمهم الخاص اليوم. ونحن للأسف لم نتمكن من منافستهم بشكل أقوى وتعين علينا فقط النجاة" قال ساينز.

وأضاف: "كانت انطلاقتي جيدة، وكذلك عند إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان، لكننا لم نمتلك الوتيرة ببساطة".

وتابع: "واجهنا حرارة عالية على الإطارات وكنا ننزلق كثيرًا. لسبب ما لم تتمتع حزمتنا بالقوة المطلوبة نهاية هذا الأسبوع".

واختتم: "بعد وتيرة قوية للغاية في أول لفتين، دخلنا في معدل عال من التآمل، وعندها أدركت أن ذلك كان أكبر من المعتاد. لكننا في النهاية صعدنا إلى منصة التتويج وسنتقبل تلك النتيجة".