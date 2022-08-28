ساينز: ريد بُل كانت في "عالم آخر" في سباق بلجيكا
اعترف كارلوس ساينز سائق فيراري أن ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز كانا في "عالمهما الخاص" في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، وذلك بعد عجزه عن إبقاء ثنائي ريد بُل خلفه.
تفوق فيرشتابن على ساينز في التصفيات بستة أعشار من الثانية، لكن الإسباني ورث قطب الانطلاق الأول بسبب عقوبة المحرك التي تلقاها الهولندي.
لكن حتى ومع انطلاقه في السباق من المركز الـ 13، فرض فيرشتابن سيطرة مطلقة على السباق ليسجل فوزه الثاني على التوالي في بلجيكا والتاسع له في هذا الموسم حتى الآن، متجاوزًا ساينز للصدارة بعد 16 لفة فقط.
وفي ظل عجزه عن صد هجمات فيرشتابن، فلم يتمكن ساينز كذلك من إيقاف تقدم بيريز، ليكتفي في النهاية بالمركز الثالث بفارق أكثر من 26 ثانية خلف فيرشتابن وتسع ثوان خلف المكسيكي.
"ريد بُل، ماكس وتشيكو كانوا في عالمهم الخاص اليوم. ونحن للأسف لم نتمكن من منافستهم بشكل أقوى وتعين علينا فقط النجاة" قال ساينز.
وأضاف: "كانت انطلاقتي جيدة، وكذلك عند إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان، لكننا لم نمتلك الوتيرة ببساطة".
وتابع: "واجهنا حرارة عالية على الإطارات وكنا ننزلق كثيرًا. لسبب ما لم تتمتع حزمتنا بالقوة المطلوبة نهاية هذا الأسبوع".
واختتم: "بعد وتيرة قوية للغاية في أول لفتين، دخلنا في معدل عال من التآمل، وعندها أدركت أن ذلك كان أكبر من المعتاد. لكننا في النهاية صعدنا إلى منصة التتويج وسنتقبل تلك النتيجة".
فيرشتابن: سيارة ريد بُل كانت كما لو أنّها "على سكّة" في سبا
لوكلير غير محبط من فيراري رغم النتيجة العكسية لمحاولة تسجيل أسرع لفة في سبا
أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2022
اقترب ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل خطوة إضافيّة من لقبي السائقين والصانعين بعد أدائهما الباهر في بلجيكا بالتزامن مع تعثّرٍ جديد لفيراري التي كانت عاجزة عن الرد.
فيراري: عطل في نظام الاستشعار تسبّب في عقوبة إسراع لوكلير في خطّ الحظائر
كشفت فيراري عن أنّ عطلًا في أحد أنظمة استشعار سيارة شارل لوكلير بعد أن علق غلاف خوذة في قناة تهوية مكابح شارل لوكلير أدّى إلى العقوبة "غير الموفّقة" لإسراعه في خطّ الحظائر ضمن سباق جائزة بلجيكا الكبرى.
ألونسو: حادث بلجيكا كان خطأ هاميلتون
وضع فرناندو ألونسو الولم على لويس هاميلتون لقاء حادثهما في بداية سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، لكنّه قلّل من شأن انتقاداته معتبرًا إيّاها "واقعة لفّة أولى".
لوكلير غير محبط من فيراري رغم النتيجة العكسية لمحاولة تسجيل أسرع لفة في سبا
قال شارل لوكلير أنه لا يشعر بأي إحباط من مسؤولي الاستراتيجية في فيراري على إثر قرار استدعائه للتوقف في مرحلة متأخرة من سباق بلجيكا، بالرُغم من إتيان ذلك بنتيجة عكسية في آخر لفتين.