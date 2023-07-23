ساينز "دفع ثمن" صيغة الإطارات الجديدة في تصفيات المجر

خلال جولة المجر، قررت الفورمولا واحد تغيير طريقة استعمال الفرق للإطارات، حيث خفضت من عدد المجموعات المتاحة إلى 11 مجموعة مقارنة بـ 13 الاعتيادية.

كما تم إلزام الفرق باستعمال التركيبة القاسية (هارد) في القسم الأول، ميديوم في القسم الثاني وسوفت في القسم الثالث والأخير.

ومن الجوانب السلبية لخفض عدد المجموعات المتاحة، عدم حصول السائقين على ما يكفي من اللفات في التجارب الحرة، رغم هطول الأمطار في التجارب الحرة الأولى ما خفّف من هذا التأثير السلبي.

وتعقيباً على التصفيات، يشعر ساينز بأنه كان ضحية هذه التغييرات الجديدة.

فقال: "أعتقد أن هذه التغييرات مثيرة للتصفيات، لكنها مملة تماماً وبشكل كبير لبقية مجريات عطلة نهاية الأسبوع".

وأكمل: "وصلنا يوم الأربعاء للاستعداد لكل شيء. لكنك تمضي يوم الجمعة في المرآب بدلاً من الحلبة لأنك لا تمتلك ما يكفي من إطارات".

وأردف: "لماذا إذاً لدينا ساعة كاملة من التجارب في حين أنك غير قادر على الدوران بالسيارة على الحلبة؟ لماذا نشارك يوم الجمعة أصلاً إن لم يكن لدينا ما يكفي من إطارات لمتابعة أداء السيارة والمسار أمام الجمهور؟".

واسترسل: "بالتأكيد هناك أمور تجب مراجعتها سواء في الصيغة أو مخصصات الإطارات أو كلاهما معاً".

وأضاف: "لقد دفعت الثمن اليوم لقاء ذلك. إن أرادت الفورمولا واحد زيادة جرعات الحماسة - ولا أعتقد أنهم بحاجة لذلك - فلا مشكلة. لكن هذا السبب في أنني لا أشتكي من صيغة التصفيات بل من تأثير ذلك على التجارب الحرة".

من جهته، يتفق لويس هاميلتون سائق مرسيدس وصاحب قطب الانطلاق الأول، مع آراء ساينز في أن تأثير تلك الصيغة على التجارب الحرة لا يؤمن المتعة المطلوبة للجمهور.

لكنه أشار إلى أن تحديد نوعيات الإطارات أضاف نوعاً من الحماسة للتصفيات.

وكذلك كان حال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، الذي أشار إلى التأثير السلبي للصيغة الجديدة على التجارب الحرة كما أكد أنه مسرور من فكرة تخصيص نوعيات محددة لكل قسم من أقسام التصفيات.

أما فرناندو ألونسو فكان أكثر السائقين انتقاداً لخفض كميات الإطارات المتاحة، واصفاً إياها "بالكارثية".

يشار أنه وبالرغم من شكاوى السائقين، لكنّ عدد اللفات التي أكملها السائقون في التجارب الحرة الثانية كان أقل بـ 26 لفة فقط مقارنة بالعام الماضي.