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ساينز: خفض أيام التجارب الشتوية سيجعل الانتقال إلى فيراري "صعباً جداً"

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ساينز: خفض أيام التجارب الشتوية سيجعل الانتقال إلى فيراري "صعباً جداً"
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قال كارلوس ساينز سائق مكلارين أنه "لا يفهم" سبب خفض عدد أيام التجارب الشتوية إلى ثلاثة فقط في 2021، إذ لن يترك ذلك له سوى فترة قصيرة جداً للتمرن مع فريقه الجديد فيراري.

سينضم ساينز إلى فيراري الموسم المقبل إلى جانب شارل لوكلير، ليحل بديلاً عن سيباستيان فيتيل الذي سينتقل بدوره إلى فريق أستون مارتن.

وبذلك بات أمام السائقين الذين سيغيّرون فرقهم وقت أقل للتأقلم مع سياراتٍ جديدة بالنسبة لهم، نظراً لأنه تم تقصير فترة التجارب الشتوية قبل الموسم إلى ثلاثة أيام فقط.

ولا تنطبق هذه المشكلة على ساينز وفيتيل فقط، إذ سيقود دانيال ريكاردو مكان الإسباني مع مكلارين، بينما سيعود فرناندو ألونسو من اعتزاله ليقود مكان ريكاردو مع رينو.

حيث قال ساينز على هامش جولة تركيا: "كما يمكنكم التصوّر، فإن يوماً ونصف للاستعداد للموسم من دون معرفة مسبقة بالسيارة لهي مهمة مستحيلة عملياً لناحية الاستعداد للسباق الأول".

وأكمل: "ذلك سيجعل من نصف الموسم الأول مع فيراري صعباً جداً، وكذلك الحال مع فرناندو، ريكاردو وغيرهما من السائقين الذين سيبدلون فرقهم".

وتابع: "لا أفهم سبب تقليصها إلى ثلاثة أيام فقط، يوم ونصف فقط لكل سائق، أنا لا أتفق مع هذا القرار، خاصة وأنه لا توجد اختبارات خلال الموسم".

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الفرصة الوحيدة الأخرى أمام ساينز لتجربة السيارة الجديدة ستكون شهر ديسمبر/كانون الأول خلال تجارب الناشئين التي تتلو جولة أبوظبي الختامية، لكن لا يُسمح لسائقي الفورمولا واحد الحاليين بالمشاركة فيها.

فقال: "ليس سراً أنني مهتم بالمشاركة في أية فرصة ممكنة وقيادة سيارة فيراري".

وأكمل: "ذلك يعتمد على الفرق الأخرى وموافقتها على ذلك (المشاركة في تجارب الناشئين)، وكذلك ’فيا’. لكن ذلك ليس سراً أنني أود المشاركة في تلك التجارب".

وكانت رينو تحاول إشراك ألونسو في تلك التجارب، خاصة وأن صاحب الـ 39 عاماً بعيد عن الفورمولا واحد منذ عامين.

وواجهت هذه المحاولات معارضة كبيرة من قبل المنافسين، لذا من المستبعد أن يشارك بها سائق آخر.

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حول هذه المقالة

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قائمة الفرق فيراري , مكلارين
الكاتب خلدون يونس

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