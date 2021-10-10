ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا

قدِم ساينز إلى نهاية الأسبوع في إسطنبول وهو يعلم بأنّه سينطلق من آخر الترتيب بعدما حصل على وحدة طاقته الرابعة لهذاا لموسم.

وعادة في مثل هذه الظروف ما يشارك السائق بشكل رمزي في القسم الأول للتصفيات، لكنّ فيراري قررت أن تستخدم ساينز لمنع سيارة أخرى من التواجد ضمن الـ 15 الأوائل في التصفيات، وبالتالي حرمانها من التقدم إلى القسم التالي.

ولم تكن تلك الخطة لتعمل على نحوٍ أفضل مما حصل، حيث جعلت الصدفة السيارة القريبة من منطقة خطر الإقصاء مع نهاية القسم الأول هي سيارة دانيال ريكاردو، والذي ينافس فريقه مكلارين في مواجهة فيراري ضمن معركة المركز الثالث في بطولة الصانعين.

ومع عبوره إلى القسم الثاني كذلك، تمّت الاستعانة بساينز لمساعدة زميله بالفريق شارل لوكلير على العبور إلى القسم الثالث عبر منحه عامل السحب.

"في الأساس كنت أدور حول الحلبة ولا أحاول تسجيل زمن تنافسي، فقط لأضمن عبور السيارة الأخرى إلى القسم الثاني" قال ساينز عند سؤاله عن استراتيجيته في التصفيات من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "ومن ثمّ بمجرد أن تواجد شارل في منطقة الأمان، حاولت الضغط في لفة واحد من أجل الإطاحة بسيارة من القسم الأول، وبالمصادفة كانت تلك السيارة هي التي يقودها دانيال، منافسنا المباشر في البطولة".

وتابع: "لذلك تمّ تنفيذ الخطة بشكل مثالي، كذلك مع السحب الذي منحته لشارل في القسم الثاني. كانت تلك تحديدًا هي خطتنا في التصفيات. وفي الواقع كانت غريبة بعض الشيء، لكنها عملت على نحوٍ مثالي للفريق ولي كذلك".

وأكمل: "قمنا بما يتعيّن علينا اليوم، وبالطبّع ما نزال نشعر بالندم بعض الشيء على حقيقة أنني لم أكن جزءًا من اليوم الاعتيادي عندما كانت السيارة في أفضل مستوياتها التنافسية خلال السباقات العشرة الأخيرة. لكن ذلك هو الوضع. وسنحاول التقدّم في السباق".