تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس التالي / ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد
فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى أخبار

ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا

قال كارلوس ساينز أنّ خطة فريقه فيراري "الغريبة" في تصفيات جائزة تركيا الكبرى كانت تهدف لإيقاف أحد المنافسين من العبور إلى القسم الثاني.

ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا

قدِم ساينز إلى نهاية الأسبوع في إسطنبول وهو يعلم بأنّه سينطلق من آخر الترتيب بعدما حصل على وحدة طاقته الرابعة لهذاا لموسم.

وعادة في مثل هذه الظروف ما يشارك السائق بشكل رمزي في القسم الأول للتصفيات، لكنّ فيراري قررت أن تستخدم ساينز لمنع سيارة أخرى من التواجد ضمن الـ 15 الأوائل في التصفيات، وبالتالي حرمانها من التقدم إلى القسم التالي.

ولم تكن تلك الخطة لتعمل على نحوٍ أفضل مما حصل، حيث جعلت الصدفة السيارة القريبة من منطقة خطر الإقصاء مع نهاية القسم الأول هي سيارة دانيال ريكاردو، والذي ينافس فريقه مكلارين في مواجهة فيراري ضمن معركة المركز الثالث في بطولة الصانعين.

ومع عبوره إلى القسم الثاني كذلك، تمّت الاستعانة بساينز لمساعدة زميله بالفريق شارل لوكلير على العبور إلى القسم الثالث عبر منحه عامل السحب.

"في الأساس كنت أدور حول الحلبة ولا أحاول تسجيل زمن تنافسي، فقط لأضمن عبور السيارة الأخرى إلى القسم الثاني" قال ساينز عند سؤاله عن استراتيجيته في التصفيات من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "ومن ثمّ بمجرد أن تواجد شارل في منطقة الأمان، حاولت الضغط في لفة واحد من أجل الإطاحة بسيارة من القسم الأول، وبالمصادفة كانت تلك السيارة هي التي يقودها دانيال، منافسنا المباشر في البطولة".

وتابع: "لذلك تمّ تنفيذ الخطة بشكل مثالي، كذلك مع السحب الذي منحته لشارل في القسم الثاني. كانت تلك تحديدًا هي خطتنا في التصفيات. وفي الواقع كانت غريبة بعض الشيء، لكنها عملت على نحوٍ مثالي للفريق ولي كذلك".

وأكمل: "قمنا بما يتعيّن علينا اليوم، وبالطبّع ما نزال نشعر بالندم بعض الشيء على حقيقة أنني لم أكن جزءًا من اليوم الاعتيادي عندما كانت السيارة في أفضل مستوياتها التنافسية خلال السباقات العشرة الأخيرة. لكن ذلك هو الوضع. وسنحاول التقدّم في السباق".

المشاركات
التعليقات
تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس

المقال السابق

تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس

المقال التالي

ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد

ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد

15 دقيقة
2
فورمولا 1

ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا

38 دقيقة
3
فورمولا 1

تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس

42 دقيقة
4
فورمولا 1

التحديثات التي تساعد مكلارين في صراع الفوز في الفورمولا واحد

1 س
5
فورمولا 1

فيرشتابن لا يعتقد بأنّ ريد بُل تملك الوتيرة للفوز بسباق تركيا

1 س
أحدث الأخبار
ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد
فورمولا 1

ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد

15د
ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا
فورمولا 1

ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا

38د
تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس
فورمولا 1

تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس

42د
فيرشتابن لا يعتقد بأنّ ريد بُل تملك الوتيرة للفوز بسباق تركيا
فورمولا 1

فيرشتابن لا يعتقد بأنّ ريد بُل تملك الوتيرة للفوز بسباق تركيا

1 س
التحديثات التي تساعد مكلارين في صراع الفوز في الفورمولا واحد
فورمولا 1

التحديثات التي تساعد مكلارين في صراع الفوز في الفورمولا واحد

1 س
أحدث ملفات الفيديو
كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى 00:24
فورمولا 1
06-10-2021

كسوة جديدة لريد بُل في جائزة تركيا الكبرى

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون 52:17
فورمولا 1
29-09-2021

دردشات موتورسبورت: فورمولا 1 - روسيا: حسرة نوريس ومئوية هاميلتون

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
07-09-2021

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

الأكثر شعبية اليوم

ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد

ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا

تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس

التحديثات التي تساعد مكلارين في صراع الفوز في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

التحديثات التي تساعد مكلارين في صراع الفوز في الفورمولا واحد

فيرشتابن لا يعتقد بأنّ ريد بُل تملك الوتيرة للفوز بسباق تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن لا يعتقد بأنّ ريد بُل تملك الوتيرة للفوز بسباق تركيا

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2021

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يتحضّر للكثير من العمل من أجل التقدّم في سباق تركيا إثر عقوبته

ألونسو يُفلت من العقوبة على شبكة انطلاق سباق تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو يُفلت من العقوبة على شبكة انطلاق سباق تركيا

أحدث الأخبار

ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو ينطلق من آخر الترتيب بعد حصوله على محرّك جديد

ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: خطة فيراري "الغريبة" كانت للإطاحة بأحد المنافسين في القسم الأول لتصفيات تركيا

تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا يتسبّب "ضجيج غير معهود" في مشاكل محرّكات مرسيدس

فيرشتابن لا يعتقد بأنّ ريد بُل تملك الوتيرة للفوز بسباق تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن لا يعتقد بأنّ ريد بُل تملك الوتيرة للفوز بسباق تركيا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.