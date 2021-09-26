تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت" التالي / مكلارين: مرسيدس "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق الجاف
فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى أخبار عاجلة

ساينز: حلبة "سوتشي" الغريبة قد تحدّ مرسيدس وريد بُل

يعتقد كارلوس ساينز الإبن أنّه ليس من المؤكّد أن يتمكّن فريقا مرسيدس وريد بُل من التقدّم بسلاسة إلى الصدارة في سباق جائزة روسيا الكبرى.

ساينز: حلبة "سوتشي" الغريبة قد تحدّ مرسيدس وريد بُل

سينطلق سائق فيراري من الصفّ الأوّل بجوار لاندو نوريس بعد استغلالهما انتقالهما إلى الإطارات الملساء في المراحل الأخيرة من القسم الثالث في تصفيات السبت.

وفي حين أنّه لا شكّ في تمتّع سائقي مرسيدس وريد بُل المنطلقين من الخلف بأفضليّة على صعيد وتيرة السباق، فإنّ طبيعة حلبة سوتشي قد تُصعّب استغلالهم لتلك السرعة في حال علقوا خلف السيارات الأخرى.

ومنح ذلك ساينز بعض الأمل في قدرته وساينز على الابتعاد في الأمام والتشبّث أمامهم حتّى النهاية.

اقرأ أيضاً:

وقال الإسباني: "هذه حلبة غريبة، لأنّه من الواضح أنّ وتيرة السباق مهمّة ونحتاج لنرى مدى سهولة التجاوز. عادة ما كان ذلك صعبًا في الماضي هنا".

وأضاف: "من الواضح أنّ لدينا سيارتَي مرسيدس خلفنا (بوتاس سينطلق من آخر الترتيب الآن بعد عقوبته) وستُحاول ريد بُل الضغط بقوّة".

وأردف: "هم أسرع منّا بحوالَي نصف ثانية إلى ثانية كاملة هنا، لذا سيضغطون علينا في مرحلة ما وسنحتاج لرؤية إن كان بوسعنا البقاء أمامهم".

وأكمل: "من الواضح أنّ الهدف هو الحلول أمامهم، ومحاولة تجاوز لاندو عند الانطلاقة، بالرغم من أنّني سأنطلق على الجانب المتّسخ وسينطلق هو على الجانب النظيف، وسنرى إن كان بوسعنا التسابق بقوّة والاستمتاع في المقدّمة".

وفي حين أنّ المركز الثاني على شبكة الانطلاق مثّل المركز الأفضل عادةً في روسيا، وذلك بالنظر إلى عامل السحب حتّى المنعطف الثاني، يعتقد ساينز بأنّ تقديمه لانطلاقة جيّدة لن يكون سهلًا.

وإلى جانب سلبيّة انطلاقه على الجانب المتّسخ فإنّ ساينز يعي عدم تمتّع فيراري بسرعة قصوى عالية بالمقارنة مع مكلارين وويليامز حوله.

وبحديثه عن فرصه لتجاوز نوريس بعد الانطلاقة، قال ساينز: "أعتقد بأنّ هناك خيارَين. إمّا أن أقدّم انطلاقة جيّدة ويكون السباق مباشرًا نحو المنعطف الثاني، أو محاولة كسب عامل السحب، لأنّنا نعلم أنّنا لسنا الأسرع على الخطوط المستقيمة ونحاتج لإيجاد عامل سحب، كون المسافة طويلة".

وأكمل: "لكنّ ذلك مثير، تشاركت ذات الصفوف مع نوريس في العامَين الماضيين، لذا نعرف بعضنا جيّدًا".

واختتم بالقول: "آمل أن نقدّم انطلاقة جيّدة ونُواصل الابتعاد لأنّه سيكون هناك سائقون قادمون من الخلف، وحينها تبدأ المتعة".

المشاركات
التعليقات
هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت"

المقال السابق

هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت"

المقال التالي

مكلارين: مرسيدس "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق الجاف

مكلارين: مرسيدس "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق الجاف
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021

2
فورمولا 1

ساينز: حلبة "سوتشي" الغريبة قد تحدّ مرسيدس وريد بُل

40 دقيقة
3
فورمولا 1

بوتاس يتراجع على شبكة الانطلاق في سوتشي بعد تغيير محركه

2 س
4
فورمولا 1

هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت"

1 س
5
فورمولا 1

وولف لن يتفاجئ برؤية راسل في الصدارة في اللفة الأولى من سباق سوتشي

1 س
أحدث الأخبار
مكلارين: مرسيدس "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق الجاف
فورمولا 1

مكلارين: مرسيدس "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق الجاف

ساينز: حلبة "سوتشي" الغريبة قد تحدّ مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1

ساينز: حلبة "سوتشي" الغريبة قد تحدّ مرسيدس وريد بُل

40د
هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت"
فورمولا 1

هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت"

1 س
وولف لن يتفاجئ برؤية راسل في الصدارة في اللفة الأولى من سباق سوتشي
فورمولا 1

وولف لن يتفاجئ برؤية راسل في الصدارة في اللفة الأولى من سباق سوتشي

1 س
غاسلي الغاضب يتحسّر على "الخطأ الكبير" على صعيد اختيار إطارات "انترميديت"
فورمولا 1

غاسلي الغاضب يتحسّر على "الخطأ الكبير" على صعيد اختيار إطارات "انترميديت"

2 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2021

ساينز: حلبة "سوتشي" الغريبة قد تحدّ مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: حلبة "سوتشي" الغريبة قد تحدّ مرسيدس وريد بُل

بوتاس يتراجع على شبكة الانطلاق في سوتشي بعد تغيير محركه
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتراجع على شبكة الانطلاق في سوتشي بعد تغيير محركه

هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت"

وولف لن يتفاجئ برؤية راسل في الصدارة في اللفة الأولى من سباق سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف لن يتفاجئ برؤية راسل في الصدارة في اللفة الأولى من سباق سوتشي

هاميلتون "منزعج جدًا" إثر حادثتيه في تصفيات سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون "منزعج جدًا" إثر حادثتيه في تصفيات سوتشي

مكلارين: مرسيدس "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق الجاف
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين: مرسيدس "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق الجاف

فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق الرئيسي في سوتشي ويعزّز صدارته للترتيب
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق الرئيسي في سوتشي ويعزّز صدارته للترتيب

أحدث الأخبار

مكلارين: مرسيدس "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق الجاف
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين: مرسيدس "في عالم لوحدها" على صعيد وتيرة السباق الجاف

ساينز: حلبة "سوتشي" الغريبة قد تحدّ مرسيدس وريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: حلبة "سوتشي" الغريبة قد تحدّ مرسيدس وريد بُل

هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: انتظار الفوز الـ 100 في الفورمولا واحد "أخذ الكثير من الوقت"

وولف لن يتفاجئ برؤية راسل في الصدارة في اللفة الأولى من سباق سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف لن يتفاجئ برؤية راسل في الصدارة في اللفة الأولى من سباق سوتشي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.