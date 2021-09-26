ساينز: حلبة "سوتشي" الغريبة قد تحدّ مرسيدس وريد بُل

سينطلق سائق فيراري من الصفّ الأوّل بجوار لاندو نوريس بعد استغلالهما انتقالهما إلى الإطارات الملساء في المراحل الأخيرة من القسم الثالث في تصفيات السبت.

وفي حين أنّه لا شكّ في تمتّع سائقي مرسيدس وريد بُل المنطلقين من الخلف بأفضليّة على صعيد وتيرة السباق، فإنّ طبيعة حلبة سوتشي قد تُصعّب استغلالهم لتلك السرعة في حال علقوا خلف السيارات الأخرى.

ومنح ذلك ساينز بعض الأمل في قدرته وساينز على الابتعاد في الأمام والتشبّث أمامهم حتّى النهاية.

وقال الإسباني: "هذه حلبة غريبة، لأنّه من الواضح أنّ وتيرة السباق مهمّة ونحتاج لنرى مدى سهولة التجاوز. عادة ما كان ذلك صعبًا في الماضي هنا".

وأضاف: "من الواضح أنّ لدينا سيارتَي مرسيدس خلفنا (بوتاس سينطلق من آخر الترتيب الآن بعد عقوبته) وستُحاول ريد بُل الضغط بقوّة".

وأردف: "هم أسرع منّا بحوالَي نصف ثانية إلى ثانية كاملة هنا، لذا سيضغطون علينا في مرحلة ما وسنحتاج لرؤية إن كان بوسعنا البقاء أمامهم".

وأكمل: "من الواضح أنّ الهدف هو الحلول أمامهم، ومحاولة تجاوز لاندو عند الانطلاقة، بالرغم من أنّني سأنطلق على الجانب المتّسخ وسينطلق هو على الجانب النظيف، وسنرى إن كان بوسعنا التسابق بقوّة والاستمتاع في المقدّمة".

وفي حين أنّ المركز الثاني على شبكة الانطلاق مثّل المركز الأفضل عادةً في روسيا، وذلك بالنظر إلى عامل السحب حتّى المنعطف الثاني، يعتقد ساينز بأنّ تقديمه لانطلاقة جيّدة لن يكون سهلًا.

وإلى جانب سلبيّة انطلاقه على الجانب المتّسخ فإنّ ساينز يعي عدم تمتّع فيراري بسرعة قصوى عالية بالمقارنة مع مكلارين وويليامز حوله.

وبحديثه عن فرصه لتجاوز نوريس بعد الانطلاقة، قال ساينز: "أعتقد بأنّ هناك خيارَين. إمّا أن أقدّم انطلاقة جيّدة ويكون السباق مباشرًا نحو المنعطف الثاني، أو محاولة كسب عامل السحب، لأنّنا نعلم أنّنا لسنا الأسرع على الخطوط المستقيمة ونحاتج لإيجاد عامل سحب، كون المسافة طويلة".

وأكمل: "لكنّ ذلك مثير، تشاركت ذات الصفوف مع نوريس في العامَين الماضيين، لذا نعرف بعضنا جيّدًا".

واختتم بالقول: "آمل أن نقدّم انطلاقة جيّدة ونُواصل الابتعاد لأنّه سيكون هناك سائقون قادمون من الخلف، وحينها تبدأ المتعة".