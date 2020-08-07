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ساينز: حركة غروجان الدفاعية كانت "غير مقبولة" في سيلفرستون

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ساينز: حركة غروجان الدفاعية كانت "غير مقبولة" في سيلفرستون
07-08-2020

وصف كارلوس ساينز سائق مكلارين حركة رومان غروجان الدفاعية في سباق جائزة بريطانيا الكبرى "بغير المقبولة" لأن الفرنسي تصرف بناءً على حركة السيارة خلفه.

تم رفع العلم الأسود والأبيض في وجه غروجان كما تلقى تنبيهاً بعد السباق من قبل الحكام بعد تحركاته الدفاعية المثيرة للجدل، الأولى أمام ساينز والثانية أمام دانيال ريكاردو.

ويرى غروجان أنه لم يقم بأي شيء خاطئ، لكن وبعد مشاهدة لقطات الإعادة أشار إلى أن حركته أمام ريكاردو كانت على "الحد الأقصى".

حيث قال ساينز: "من وجهة نظري، أعتقد أن تحركاته كانت غير مقبولة".

وتابع: "من وجهة نظر السائق الذي يكون خلف منافسه، لايهم إن ترك مساحة أم لا في الجهة اليمنى كما قال (غروجان)، أعتقد أنه لا يجب عليك أن تتحرك وفقاً لتحركات السائق خلفك".

واسترسل: "أعتقد أنه يجب عليك الالتزام بخطك الدفاعي، بمسارك، وألا تتحرك وفقاً لتحركات السائق خلفك بهدف صده. من الواضح أنه كان ينتظر تحركي كي يقطع عليّ المسار، أعتقد أن هذا غير مقبول".

واستطرد: "لو خضت نقاشاً معه، أعتقد أنه سيتفق معي لو كان في موقعي، بالرغم أنه على الأغلب لن يعترف بذلك في وسائل الإعلام. لكننا جميعنا نعلم، ومع السرعة الكبيرة لسيارات الفورمولا واحد الحالية، وهو على الأغلب يعلم أن ما قام به غير صحيح".

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بالمقابل، أصر غروجان على أنه وبينما كان تحركه أمام ريكاردو متأخراً جداً، لكنه ترك مساحة لساينز.

فقال: "كنتُ أدافع بشدة. ذلك عملي، محاولة البقاء ضمن الحدود. شاهدتُ الإعادة، وأنا أتفق مع دانيال، لقد تحركتُ متأخراً جداً".

وأكمل: "دائماً أترك مساحة تكفي لسيارة، لكن من الواضح أنه لم يكن يعلم ذلك عندما تحركت. لقد تحركتُ متأخراً جداً".

وتابع: "فيما يتعلق بكارلوس، أعتقد أنه تكلم حيال ذلك على اللاسلكي، لا أدري حقيقة. لم يكن الأمر بهذا السوء. كانت هناك مساحة كبيرة. بالنسبة لنا، لا نتواجد كل يوم بالمراكز الخمسة الأولى، وكما قلتُ أقوم بكل ما وسعي لتحقيق أفضل نتيجة للفريق".

واسترسل: "كما قلتُ، مع دانيال كانت الحركة على الحدود القصوى. ذلك ليس عذراً، لكن المرايا لدينا ليست الأفضل في العالم. وشاهدته متأخراً. أما الحركة الثانية فكانت جيدة. في الحقيقة كان من الممتع مشاهدة العلم الأسود والأبيض!".

واختتم: "أعتقد أنه قانون جيد يمنحنا فكرة عما مسموح وما هو ممنوع خلال التسابق".

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