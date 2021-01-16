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ساينز: حاولت "ألا أصدق" انضمامي إلى فيراري في البداية

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ساينز: حاولت "ألا أصدق" انضمامي إلى فيراري في البداية
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اعترف كارلوس ساينز الابن أنه دخل مفاوضات انتقاله إلى فريق فيراري لموسم 2021 للفورمولا واحد محاولاً "ألا يصدقها" كثيراً، إذ كان الإسباني يعتقد أن الحصان الجامح يتفاوض مع عدة سائقين.

أعلنت فيراري في وقت سابق من العام الماضي عن ضمّ ساينز إلى تشكيلتها للموسم المقبل، ليجاور شارل لوكلير، بعد أن أكدت عدم تجديد عقد سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات.

وكان ساينز أحد السائقين الذين أظهروا أداءً قوياً خلال الموسمين الأخيرين مع مكلارين، إذ نجح بإحراز منصة التتويج مرتين، إضافة إلى دعم جهود فريقه ليحتل المركز الثالث ضمن بطولة المصنعين في 2020.

وتعقيباً على عقده مع العلامة الإيطالية، كشف ساينز أنه حاول عدم تصديق المفاوضات كثيراً في بداية الأمر، إذ كان يعتقد أن فيراري تتفاوض مع عدة سائقين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أول مرة تلقيتُ العقد، حاولت عدم تصديقه كثيراً"

وأكمل: "إذ كنت أفكر أن فيراري تتفاوض مع جميع السائقين. لذا حاولتُ الحفاظ على هدوئي حيال الأمر. حاولتُ مواصلة التركيز على الحاضر فقط".

وأردف: "لكن وخلال فترة الحجر، لم يكن لدي ما أقوم به. ولم تكن هناك أمور كثيرة للتفكير بها، لذا بدأ اهتمامي يزداد أكثر وأكثر بالمسألة".

وتابع: "فجأة، كل شيء حصل بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة".

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وكان اسم ساينز قد  ظهر كبديل عن فيتيل بعد 48 ساعة فقط من تأكيد عدم تجديد عقد الألماني.

ويعي الإسباني أن انتقاله إلى فيراري مع بداية الموسم الجديد سيثير أسئلة كثيرة، لكنه أثنى على كيفية تعامل فريقه مكلارين مع الوضع  لتفادي أية ضغوط إضافية.

فقال: "عندما توقعُ مع فيراري، فإنك تعلم ما ينتظرك، لناحية الاهتمام الإعلامي الكبير".

وأردف: "من المنطقي توقع الكثير من الاهتمام الإعلامي، خاصة في إسبانيا. لا أعتقد أن الكثيرين كانوا يتوقعون انتقالي إلى فيراري".

وأضاف: "لكن كل شيء مرّ بسرعة. تمكنا مع مكلارين من ضمان عدم إثارة الكثير من الجدل والضجة حول الأمر، بل التركيز على الحاضر فقط".

وأكمل: "لم نرد إثارة الدراما، بل أردنا التركيز على الأمور الهامة خلال الموسم. أعتقد أن ذلك سار بشكل جيد".

واختتم: "العلاقة مع مكلارين لطالما كانت جيدة جداً ومنفتحة وهادئة. لذا لم أشعر على الإطلاق بأي ضغط، أو مسؤوليات إضافية".

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الكاتب خلدون يونس

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