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ساينز: حان الوقت "لتسريع" محادثات مقعدي لموسم 2025

قال كارلوس ساينز سائق فيراري أن الوقت حان "لتسريع" محادثات إيجاد مقعد جديد له في موسم 2025 للفورمولا واحد بعد خروجه من صفوف القلعة الحمراء.

ماكس فيرستابن، ريد بُل

صور لات

كان الإسباني يتجه لتجديد عقده مع فيراري، لكن الفريق قرر ضمّ لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بديلاً عنه قادماً من صفوف مرسيدس، وذلك بدءاً من موسم 2025 المقبل.

بالتالي بات ساينز حراً من أي تعاقد للعام المقبل.

ورغم قدرات الفائز بثلاثة سباقات، لكن مرسيدس وضعت ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الحالي وناشئها أندريا كيمي أنتونيللي، قبله ضمن قائمتها للمرشحين المحتملين بديلاً عن هاميلتون.

لكن فكرة انتقاله إلى أستون مارتن أو ريد بُل ما زالت واردة.

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حيث قال ساينز: "أنا في محادثات بالطبع مع عدة فرق لأرى أين سأكون الموسم المقبل. أنا أتكلم مع الجميع".

وأكمل: "المسألة تتعلق بالخوض بالتفاصيل لإيجاد ما يناسبني بشكل واقعي، وما هي أفضل الخيارات لي ولمستقبلي، لك ليس لديّ أية أخبار جديدة حول ذلك الآن".

وتابع: "ما يمكنني قوله هو أن الوقت حان لتسريع المحادثات بعض الشيء على أمل الخروج بنتائج جيدة عاجلاً وليس آجلاً".

ورغم أن مرسيدس أكدت على لسان مدير فريقها توتو وولف أنها ستنتظر حتى الصيف للبحث عن بديل لـ هاميلتون، لكن حظوظ الإسباني ارتفعت بالفعل خاصة بعد فوزه في أستراليا.

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