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ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه"

وضع الإسباني كارلوس ساينز الإبن اللوم على جورج راسل حيال احتكاكهما في سباق التصفيات القصير ضمن جائزة بريطانيا الكبرى، قائلًا أنّ ما حدث "خطأٌ واضحٌ للغاية" من قبل سائق ويليامز.

ساينز: حادثي مع راسل "خطأ واضحٌ من جانبه"

احتكّ الثنائيّ خلال اللفّة الأولى عند منعطف "بروكلاندز" بعد إغلاق راسل لمكابحه عند المنعطف الأيسر واصطدامه بجانب سيارة فيراري وهو ما أجبر الأخير على الخروج عن المسار.

وحلّ سائق ويليامز تاسعًا أمام إستيبان أوكون، بينما تراجع ساينز إلى المركز الـ 18 قبل أن يتعافى ويحلّ في المرتبة الـ 11.

واستُدعي راسل الآن للمثول أمام المراقبين بشأن الحادثة التي قال أنّها "من بين مسائل اللفّة الأولى الاعتياديّة".

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وقال ساينز في هذا الشأن: "أعتقد بأنّه كان خطأ واضحًا من قبل جورج. أفترض بأنّه من الصعب علينا القيادة في الهواء المتّسخ واتّباع بعضنا البعض، لذا من السهل ارتكاب خطأ مثل الذي ارتكبه، لكن من الواضح أنّ ذلك كلّفني غاليًا اليوم بالتراجع من المركز التاسع إلى الأخير قبل أن أعود إلى الـ 11 خلفه".

وأردف: "ذلك مؤلمٌ لأنّ هذا لم يكن خطئي هذه المرّة. أفترض بأنّ ما حدث كان مؤسفًا لكن دعونا نرى ما سيحدث".

كما قال الإسباني أنّه بالرغم من "صعوبة التجاوز، فإنّه نجح في إتمام بعض التجاوزات الجيّدة وإرجاع نفسه إلى موقعٍ مقبول".

وقال: "كان من المفترض أن أحلّ ثامنًا أو سابعًا اليوم والتواجد في موقعٍ جيّد لسباق الغد، لكن للأسف كلّفني هذا الكثير".

لكن عندما سُئل راسل عن الواقعة، قال البريطاني أنّ ساينز "قطع الطريق أمامه بشكلٍ ما"، وأنّه "لم يكن بوسعه فعل المزيد".

وأضاف: "قام كارلوس بالقدوم من بعيد وقطع الطريق أمامي. رأيت ذلك، لكن لم يكن بوسعي فعل أيّ شيء أكثر ممّا فعلته في تلك الزاوية".

وأردف: "كنت أحاول الانعطاف أكثر، وكنت أضغط على المكابح، لكن مثلما شاهدتم فقد بدأت الإطارات بالانغلاقوكان هو بصدد إغلاق الباب أمامي، لذا لم يكن بوسعي فعل المزيد".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك يحدث عندما تأتي من الخارج نحو الداخل. لذا أفترض بأنّه لم يعلم موقعي وكانت تلك من بين وقائع اللفّة الأولى".

كما استُدعي ساينز للمثول أمام المراقبين لعودته إلى المسار بشكلٍ غير آمنل، بينما استُدعي سيباستيان فيتيل، ونيكيتا مازيبين – إلى جانب ساينز كذلك – حيال خرقٍ لإجراءات التدرّب على الانطلاقة في التجارب الحرّة.

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