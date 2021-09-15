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ساينز: حادثة مونزا لن تتكرر في أي وقت قريب

قال كارلوس ساينز الإبن أنّه لا يزال "يمرّ بعمليّة تعلّم" لمحاولة فهم سيارة فيراري في الفورمولا واحد بعد تعرّضه للحادث الثالث في أربع جولات نهاية الأسبوع الماضي في مونزا، وتعهّد بأنّ "ذلك لن يحدث مجدّدًا قريبًا".

ساينز: حادثة مونزا لن تتكرر في أي وقت قريب

فقد ساينز السيطرة على سيارته في التجارب الحرّة الثانية من جائزة إيطاليا الكبرى في وسط منعطف "فاريانتي أسكاري"، وانزلق خارج المسار واصطدمت مقدّمة سيارته بالجدار.

وكان هذا الحادث الثالث لساينز في آخر أربع جولات وذلك بعد حادثه في تصفيات بودابست قبل العطلة الصيفيّة، ومن ثمّ تعرّضه لحادث في التجارب الحرّة في هولندا.

وقال ساينز، الذي اعترف بأنّه سيحتاج لإعادة بناء ثقته بعد ما وصفه بـ "الحادث الكبير" صباح السبت الماضي، بأنّه لا يزال غير قادرٍ على شرح ما حدث.

وقال في هذا الصدد: "من الواضح أنّه حادثٌ كان عليّ تفاديه، حادثٌ لا أزال غير قادرٍ على فهمه وشرح سببه. كانت السيارة محايدة للغاية في أسكاري طوال عطلة نهاية الأسبوع، وكنت أعاني كثيرًا من التوازن هناك".

وأضاف: "أفترض بأنّني لا أزال بصدد المرور بفترة تعلّم لفهم السيارة. تبدو السيارة محايدة في منتصف المنعطف، وأحتاج لأن أكون حذرًا عندما أضغط على دوّاسة الوقود".

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وعندما سُئل إن كان هناك رابطٌ مع الحادثين الماضيين، أجاب ساينز: "أعتقد بأنّها كانت ثلاثة حوادث منفصلة وبأسباب منفصلة. أعتقد بأنّني شرحت في زاندفورت بأنّني خرجت عن خطّ التسابق وفقدت السيطرة على السيارة، وكان ذلك خطأ سائق".

وأكمل: "بالنسبة لبودابست فأنا متأكّدٌ من أنّ واجهت إحدى أعتى هبّات الرياح طوال مسيرتي التسابقيّة".

وبالرغم من إشارته إلى مواصلته التعلّم لاستخراج أقصى أداء من سيارته فيراري، أُشيد بساينز لتأقلمه السريع مع فريقه الجديد بعد قدومه من مكلارين قبيل هذا الموسم.

ويحتلّ ساينز المركز السابع في الترتيب العام على بُعد 6.5 نقاط فقط عن زميله شارل لوكلير، وحقّق منصّتي تتويج مع فريقه الجديد في النصف الأوّل من 2021.

لكنه تعرض لحادثتين في زاندفورت ومونزا بعد أن حثّه مدير الفريق ماتيا بينوتو على تقديم عطلة نهاية أسبوع كاملة خالية من الأخطاء في النصف الثاني من الموسم، وأصرّ ساينز على أنّ ذلك لن يتكرّر قريبًا.

وقال الإسباني: "ليس ذلك مثاليًا، لأنّني كلّفت الميكانيكيين والفريق الكثير من التصليحات مؤخّرًا، لكنّني متأكّدٌ من أنّ ذلك لن يتكرّر قريبًا، وسأتعافى قريبًا من ذلك".

وأكمل: "لكن أجل، يجب التعلّم من ذلك وأحتاج لمواصلة التحقيق والتعلّم من ذلك لأنّ ما حدث ليس مثاليًا".

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