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ساينز: جميع الخيارات المثالية لمقعدي في 2025 "ما زالت متاحة"

شدد كارلوس ساينز سائق فيراري أن "أفضل خياراته ما زالت مفتوحة" حيال مستقبله لما بعد موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، لكنه أكد بأن "الحظ" هو من سيحدد الفريق الذي سيحصل على الأفضلية الأولى ضمن حقبة  المحركات الجديدة.

خلدون يونس
خلدون يونس
كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

ما زال مستقبل ساينز بعد فترته مع فيراري موضع جدل وتكهنات، خاصة بعد الأداء القوي الذي أظهره في الموسم الجاري وفوزه بسباق أستراليا وتفوقه حتى الآن على زميله شارل لوكلير.

وكانت فيراري قد أعلنت سابقاً عدم تجديد عقد الإسباني، مقابل ضمّ لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات، بديلاً عنه، في خطوة هزّت عالم الفورمولا واحد.

وتزداد أهمية الانتقالات حالياً نظراً لاقتراب حقبة المحركات الجديدة التي ستخلط الأوراق بدءاً من 2026.

وكان يعتبر ساينز مرشحاً للقيادة مع أستون مارتن، قبل أن يتم الإعلان عن تجديد عقد فرناندو ألونسو، وبالتالي فإن مرسيدس تمثل خياراً منطقياً كبديل عن هاميلتون، وكذلك الحال مع ريد بُل نظرياً.

إضافة إلى تكهنات ربطته بمستقبل مع آودي التي استحوذت على فريق ساوبر.

وحين سُئِل على هامش جولة الصين حيال اضطراره لأخذ قرارات حاسمة قريباً، ردّ ساينز: "أفضل خياراتي ما زالت متاحة، وذلك أمر إيجابي، لكنها عملية تتطلب كثيراً من الوقت نظراً لطبيعة سوق السائقين".

وأكمل: "سيستغرق الأمر بعض الوقت كي يحسم الجميع قراراتهم، لكن الخيارات الجيدة ما زالت متاحة".

وأردف: "لم يحصل أي تقدم خلال الأسابيع الأخيرة، بالتالي لا شيء للكلام عنه بعد".

واسترسل: "لكن ومن البديهي أنه كلما انتهت الأمور أسرع كلما كان ذلك أفضل للجميع. وهذا لن يؤثر على أدائي لهذا الموسم، لكن كلما تم اتخاذ القرار مبكراً كلما كان ذلك أفضل".

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بالمقابل، أوضح ساينز أن جميع "الخيارات متاحة ومناسبة له، وأنها سينظر فيها جميعاً"، نظراً لوضعه الحالي.

وفيما يتعلق بالفريق صاحب الهيمنة في الحقبة المقبلة، يرى ساينز أنّ أي تغيير كبير في القوانين يجعل للحظ دوراً كبيراً.

فقال مؤكداً أنه "من المستحيل حالياً معرفة من سيمتلك الأفضلية في 2026".

وأكمل: "الحقيقة أنه لا أحد يعلم حقاً. وقرار القيادة لموسم 2026 لا يتعلق بالذكاء، بل بتواجدك في الوقت المناسب بالمكان المناسب".

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