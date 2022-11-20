ساينز جاهز لمساعدة لوكلير على هزيمة بيريز في سباق أبوظبي الختامي
قال كارلوس ساينز أنه لن تكون لديه مشكلة في مساعدة زميله في فيراري شارل لوكلير ليتفوق على سيرجيو بيريز ضمن المعركة على المركز الثاني في بطولة السائقين خلال سباق أبوظبي الختامي اليوم الأحد.
يتوجّه لوكلير وبيريز إلى السباق الختامي وهما متعادلان في النقاط، لذلك من سيُنهي في مركز متقدم عن الآخر في سباق اليوم هو من سيحسم وصافة بطولة السائقين خلف ماكس فيرستابن بطل العالم.
وبالرُغم من الألقاب التي حققتها، فإذا ما تفوّق بيريز ستكون تلك أول ثنائية في بطولة السائقين في تاريخ ريد بُل، وكذلك أفضل نتيجة لسائق في فيراري إذا ما تفوق لوكلير منذ سيباستيان فيتيل في 2018.
وتأججت المعركة على المركز الثاني في جائزة البرازيل الكبرى نهاية الأسبوع الماضي عندما رفض فيرستابن إعادة مركزه إلى بيريز بسبب خلاف بينهما من وقت سابق في الموسم.
وخاض السائقان محادثات مع الفريق عقب السباق، حيث تعهّد فيرستابن بأنه سيساعد زميله المكسيكي في أبوظبي إلى احتاج ذلك.
ومن جانب فيراري، لم تكن هنالك مشكلة، حيث صرّح ساينز يوم أمس السبت أنه سيكون سعيدًا بمساعدة لوكلير إذا ما طلبت منه فيراري ذلك.
حيث قال: "أعتقد إذا ما كان شارل بحاجة لذلك، فسأقدم له يد العون، لكنني أعتقد أنه بحاجة أولًا إلى هزيمة تشيكو بنفسه في البطولة".
وأضاف: "سأركّز على سباقي وأحاول إنهاء الموسم على منصة التتويج، بنتيجة قوية، لكن إذا ما طلب مني الفريق إفساح المجال له أو مساعدته في المعركة مع تشيكو، فسأفعل ذلك".
وتابع: "علينا التصرف وفق الوضع حينها عندما نرى أين سيتواجد الجميع في وقتها. لم أواجه أبدًا مشكلة في ترك أي أحد يمر في سباق بمواجهة زميلي".
وأكمل: "لا أعتقد بأن تلك من المفترض أن تكون مشكلة بالنسبة لي، لكنني سأركز على سباقي واختتام الموسم بشكل قوي".
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