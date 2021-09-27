ساينز: جائزة روسيا الكبرى أفضل عطلة نهاية أسبوع لي مع فيراري حتّى الآن

حقّق ساينز منصّة تتويجه الثالثة هذا الموسم بحلوله ثالثًا في سباق سوتشي، وذلك بعد أن تصدّر المراحل الأولى من السباق قبل تراجعه خلف لاندو نوريس.

وبدا ساينز متّجهًا للحلول رابعًا في النهاية، لكنّ الأمطار الأخيرة سمحت له بالتقدّم إلى المركز الثالث بعد توقيته بشكلٍ مثالي لموعد تغيير إطاراته ليحلّ خلف لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

ويعمل ساينز منذ بداية موسم 2021 من أجل رفع أدائه مع فيراري منذ انضمامه قادمًا من مكلارين، لكنّه يتواجد الآن على بُعد 8.5 نقطة أمام زميله شارل لوكلير في الترتيب العام.

وجاءت هذه النتيجة ضمن عطلة نهاية أسبوع قويّة للإسباني شهدت تأهّله ثانيًا في التصفيات الرطبة، ما دفعه لوصفها بعطلة نهاية الأسبوع الأفضل له مع فيراري حتّى الآن.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّني تمكّنت من تقديم عطلة نهاية أسبوعٍ قويّة منذ التجارب الحرّة، وخاصة في القسم الثالث من التصفيات، ومن ثمّ قدّمت انطلاقة جيّدة وأدرت وتيرتي بشكلٍ جيّد في تلك الظروف الصعبة".

وأكمل: "لن أكذب، أنا فخورٌ بعطلة نهاية هذا الأسبوع. أعتقد بأنّ الفريق كذلك قام بعملٍ جيّد مع كلّ وقفات الصيانة، وبالأمس (يوم السبت) تواجدنا على إطارات سوفت في الوقت المناسب، واليوم انتقلنا إلى إطارات انترميديت في الوقت المناسب".

وأردف: "أعتقد بأنّ هذه كانت أقوى عطلة نهاية أسبوعٍ لي مع فيراري بشكلٍ عام".

وكان ساينز قد تجاوز نوريس بالتوجّه إلى المنعطف الثاني عند الانطلاقة، لكنّ البريطاني عاد لتجاوزه قبل إجرائه لوقفة صيانته في نهاية اللفّة الـ 14 بعد معاناته من تحبّب إطاراته.

وأُعلم ساينز في تلك المرحلة بأنّه يتّجه للحلول خامسًا، وهو ما اعتبر بأنّه مثّل "مفاجأة" في تلك الفترة.

وقال الإسباني: "بعد تصدّر السباق فإنّك تكون واثقًا على الأقلّ بالمنافسة على منصّة التتويج".

وأضاف: "لم أعلم ما كان يفعله الآخرون بالضبط. علمت بأنّني أجريت وقفتي وعلمت بأنّه لن يتمّ تجاوزي عبر تأخير التوقّف من قبل الآخرين. لذا كانت الوتيرة جيّدة".

وأكمل: "ربّما أشارت محاكاتنا ذلك لأنّ الجميع كان سينتقل إلى إطارات ميديوم في النهاية وكنّا لنكون صيدًا سهلًا، وكنّا لنحلّ في المركز الخامس على الأرجح".

وكان ساينز قادرًا على رفع وتيرته وتحقيق المركز الثالث بعد تجاوز الزحام من خلال الأمطار الأخيرة، بالرغم من أنّه اعترف بأنّ النتيجة ليست رائعة بالنظر إلى تصدّره المراحل الأولى.

وقال في هذا الصدد: "ما نحتاج لمواصلة العمل عليه كفريق هو ضمان إبقائنا على المركز والفوز بالسباق في المرّة المقبلة التي نتصدّر فيها، وأن لا نعاني بذات القدر الذي عانينا منه على صعيد التحبّب وأن لا نكون عرضة للخطر على الخطوط المستقيمة".

واختتم: "نحتاج للتأكّد من تحسّننا كلفريق وإنجاح المهمّة في المرّة المقبلة".