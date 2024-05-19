جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

ساينز: توقعات حزمة التحديثات الجديدة "بعيدة تمامًا عن الواقع"

قال كارلوس ساينز أن حزمة التحديثات التي جلبها فريقه فيراري إلى إيمولا "عملت تمامًا كما توقعوا"، في الوقت الذي قلل فيه من مستوى توقعات المتابعين "البعيدة تمامًا عن الواقع" في إيطاليا.

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

جلبت فيراري حزمة تحديثات كبيرة على سيارتها تضمنت نسخًا جديدة من الأرضية، الأجنحة، الجوانب وغطاء المحرك، ما رفع آمال التيفوزي بأن القلعة الحمراء قد تسير على خطى مكلارين في القفزة التي حققتها في ميامي مع حزمة تحديثاتها، وربما تكون الفريق التالي الذي يتحدى ريد بُل في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

لكن التصفيات بالأمس كشفت واقعًا مغايرًا، حيث تأخر ساينز وزميله شارل لوكلير خلف ماكس فيرستابن وثنائي مكلارين.

إذ تأهّل لوكلير بفارق عشرين من الثانية خلف الهولندي في المركز الرابع، مع تأخّر ساينز بنصف ثانية تقريبًا في المركز الخامس.

لكن وفقًا لساينز، والذي سيتقدم مركزًا على شبكة الانطلاق إثر عقوبة أوسكار بياستري، فإن التحديثات الجديدة عملت تمامًا مثل المتوقع.

فقال: "لقد عملت التحديثات تمامًا كما توقعنا. لكن لسبب ما توقع الجميع أن نكون طائرين نهاية هذا الأسبوع مع الحزمة الجديدة".

وأضاف: "لقد رأيت أرقامًا يتم تداولها حول حزمتنا والتي كانت أبعد ما يكون عن الواقع".

وتابع: "أن تجلب عشر ثانية إضافيًا في هذه الأيام لهو عمل جيد من قبل فريقك. لا أقول بأننا جلبنا عشرًا من الثانية أو عشرين أو نصف عشر، لكن ليست الأرقام التي تم نشرها".

وأكمل: "في المقابل، كانت من الصعب دومًا تحقيق قفزة كبيرة نهاية هذا الأسبوع، لأن الآخرين جلبوا تحديثات كذلك على سياراتهم".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق بياستري يتراجع 3 مراكز في إيمولا جراء إعاقته ماغنوسن في التصفيات

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
فيرستابن يصدّ هجمات نوريس ليحرز الفوز في إيمولا

فيرستابن يصدّ هجمات نوريس ليحرز الفوز في إيمولا

فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
فيرستابن يصدّ هجمات نوريس ليحرز الفوز في إيمولا
فيرستابن يردّ بقوة منتزعاً قطب الانطلاق الأول في تصفيات إيمولا النارية أمام ثنائي مكلارين

فيرستابن يردّ بقوة منتزعاً قطب الانطلاق الأول في تصفيات إيمولا النارية أمام ثنائي مكلارين

فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
فيرستابن يردّ بقوة منتزعاً قطب الانطلاق الأول في تصفيات إيمولا النارية أمام ثنائي مكلارين
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
لوكلير: مكلارين كانت سريعة بشكل "لا يصدق" في القسم الأخير من سباق إيمولا

لوكلير: مكلارين كانت سريعة بشكل "لا يصدق" في القسم الأخير من سباق إيمولا

فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
لوكلير: مكلارين كانت سريعة بشكل "لا يصدق" في القسم الأخير من سباق إيمولا
بياستري يتقدم ثنائية مكلارين خلال التجارب الحرة الثالثة في إيمولا التي رُفع فيها العلم الأحمر مرتين

بياستري يتقدم ثنائية مكلارين خلال التجارب الحرة الثالثة في إيمولا التي رُفع فيها العلم الأحمر مرتين

فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
بياستري يتقدم ثنائية مكلارين خلال التجارب الحرة الثالثة في إيمولا التي رُفع فيها العلم الأحمر مرتين
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

مكلارين ليست متأكدة مما إذا كان نوريس ليتجاوز فيرستابن ويفوز في إيمولا

مكلارين ليست متأكدة مما إذا كان نوريس ليتجاوز فيرستابن ويفوز في إيمولا

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
مكلارين ليست متأكدة مما إذا كان نوريس ليتجاوز فيرستابن ويفوز في إيمولا
لوكلير: مكلارين كانت سريعة بشكل "لا يصدق" في القسم الأخير من سباق إيمولا

لوكلير: مكلارين كانت سريعة بشكل "لا يصدق" في القسم الأخير من سباق إيمولا

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
لوكلير: مكلارين كانت سريعة بشكل "لا يصدق" في القسم الأخير من سباق إيمولا
نوريس كان ليهزم فيرستابن في إيمولا لو حصل على "لفة أو لفتين" إضافيتين

نوريس كان ليهزم فيرستابن في إيمولا لو حصل على "لفة أو لفتين" إضافيتين

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
نوريس كان ليهزم فيرستابن في إيمولا لو حصل على "لفة أو لفتين" إضافيتين
فيرستابن بعد الفوز في إيمولا: غيّرنا "الكثير" في السيارة 

فيرستابن بعد الفوز في إيمولا: غيّرنا "الكثير" في السيارة 

F1 فورمولا 1
جائزة إيميليا رومانيا الكبرى
فيرستابن بعد الفوز في إيمولا: غيّرنا "الكثير" في السيارة 

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط