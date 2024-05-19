ساينز: توقعات حزمة التحديثات الجديدة "بعيدة تمامًا عن الواقع"
قال كارلوس ساينز أن حزمة التحديثات التي جلبها فريقه فيراري إلى إيمولا "عملت تمامًا كما توقعوا"، في الوقت الذي قلل فيه من مستوى توقعات المتابعين "البعيدة تمامًا عن الواقع" في إيطاليا.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
جلبت فيراري حزمة تحديثات كبيرة على سيارتها تضمنت نسخًا جديدة من الأرضية، الأجنحة، الجوانب وغطاء المحرك، ما رفع آمال التيفوزي بأن القلعة الحمراء قد تسير على خطى مكلارين في القفزة التي حققتها في ميامي مع حزمة تحديثاتها، وربما تكون الفريق التالي الذي يتحدى ريد بُل في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.
لكن التصفيات بالأمس كشفت واقعًا مغايرًا، حيث تأخر ساينز وزميله شارل لوكلير خلف ماكس فيرستابن وثنائي مكلارين.
إذ تأهّل لوكلير بفارق عشرين من الثانية خلف الهولندي في المركز الرابع، مع تأخّر ساينز بنصف ثانية تقريبًا في المركز الخامس.
لكن وفقًا لساينز، والذي سيتقدم مركزًا على شبكة الانطلاق إثر عقوبة أوسكار بياستري، فإن التحديثات الجديدة عملت تمامًا مثل المتوقع.
فقال: "لقد عملت التحديثات تمامًا كما توقعنا. لكن لسبب ما توقع الجميع أن نكون طائرين نهاية هذا الأسبوع مع الحزمة الجديدة".
وأضاف: "لقد رأيت أرقامًا يتم تداولها حول حزمتنا والتي كانت أبعد ما يكون عن الواقع".
وتابع: "أن تجلب عشر ثانية إضافيًا في هذه الأيام لهو عمل جيد من قبل فريقك. لا أقول بأننا جلبنا عشرًا من الثانية أو عشرين أو نصف عشر، لكن ليست الأرقام التي تم نشرها".
وأكمل: "في المقابل، كانت من الصعب دومًا تحقيق قفزة كبيرة نهاية هذا الأسبوع، لأن الآخرين جلبوا تحديثات كذلك على سياراتهم".
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