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ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها

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ساينز: تقدّم رينو يُظهر أنّ بوسع فيراري استعادة أدائها

يعتقد كارلوس ساينز السائق المستقبلي لفيراري بأنّ الفريق الإيطالي بمقدوره العودة من المتاعب الحالية التي يواجهها، حيث أشار إلى رينو كمثال على ما يُمكن تحقيقه على صعيد استعادة الأداء.

خاضت فيراري أحد أسوأ سباقاتها في الأعوام الأخيرة على حلبة سبا نهاية الأسبوع الماضي، حيث تأهّل سائقاها شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل بالمركزين الـ 13 والـ 14، فيما أكمل السباق في ذات المراكز مع تواجد فيتيل في الأمام.

وقد تجلّى الافتقار للسرعة والأداء على المقاطع المستقيمة الذي كان واضحًا طيلة العام بشكل أكبر في سبا، في ظل معاناة فريقيها الزبونين ألفا روميو وهاس كذلك.

وقد اعترف ساينز - الذي سيحل مكان فيتيل لموسم 2021 - بأنّ أمام فيراري الكثير من العمل للقيام به، لكنّه أوضح في المقابل أنّ نجاح جهود رينو لتحسين واحدة طاقتها في الأعوام الأخيرة يُظهر أنّه من الممكن بالفعل تحقيق التقدّم.

فقال: "أعتقد أنّ فيراري بالطبّع هي أوّل من يشعر بالاستياء الآن. كما أرى أنّ بوسعنا بوضوح رؤية كما المعاناة التي خاضوها. لكنّهم لم يعانوا فقط من المحرك، حيث كانت هنالك بعض المشاكل كذلك مع التماسك الكلي للسيارة".

وأضاف: "عندما تفقد ذلك القدر الكبير من الطاقة من عام إلى آخر - وهو ليس أمرًا طبيعيًا في الفورمولا واحد، حيث من المتوقّع عادة أنّ تبقى على ذات المستوى أو تحقق مكاسب - فإنّك تعلم أن ستواجه المتاعب على حلبة مثل سبا".

وتابع: "لذلك أعتقد بأنّ ما يحدث أمر غير طبيعي، أن نرى فيراري متأخّرة في الخلف بهذا الشكل، لكنّ طبيعي بعد ما رأيناه في السباقات الأولى والقدر الذي يخسرونه على المقاطع المستقيمة".

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وفيما يتعلّق بآماله حول العودة المستقبلية للقلعة الحمراء، قال ساينز: "في العموم يُمكنني القول بأنّ بمقدورهم كذلك، نعم، لكنّهم بحاجة إلى تحقيق خطوة كبيرة للغاية إلى الأمام على صعيد المحرك".

وأكمل: "أعلم مدى صعوبة الوضع، كونه استغرق من رينو ثلاث سنوات وهوندا فترة طويلة للغاية كذلك لبلوغ ما وصلا إليه الآن. ولكن حقيقة أنّ رينو اقتربت للغاية من هدفها، من مرسيدس، تُظهر أنّه من الممكن العودة".

واختتم: "على الجانب الآخر، بالنسبة لي، فإذا ما كان هنالك فريق لديه منشآت، موارد والكثير من سُبل تطوير المحركات، فذلك هو فيراري. لذلك أنا واثق بأنّ المصنع يعمل بكامل طاقته الآن، وآمُل أن يكونوا قد تحسّنوا بعض الشيء بحلول وقت وصولي إلى هناك. ومن ثمّ سويًا سيكون بمقدورنا القيام بالخطوة التالية".

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