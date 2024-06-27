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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

ساينز تعلّم الوثوق في "قلّة من الناس" في البادوك ضمن محادثات 2025

لا يزال كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري يدرس خياراته حول مستقبله في الفورمولا 1 لموسم 2025.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
كارلوس ساينز، فيراري

كارلوس ساينز، فيراري

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

يعتقد كارلوس ساينز الإبن أنّ المحادثات بشأن مستقبله علّمته مدى "قسوة" المشهد في الفورمولا 1، والوثوق في "قلّة من الناس" في البادوك.

بالرغم من أنّ ساينز أشار في جولة برشلونة إلى أنّه كان يأمل تحديد مستقبله "قريبًا جدًا"، فقد أشار إلى أنّ الجولات الثلاثيّة ليست الموعد الأمثل للتمتّع بالوضوح اللازم حول خطواته لموسم 2025.

وقال أنّه بأخذ وقتٍ كافٍ فإنّه كان قادرًا على معرفة الكثير حول الفرق الأخرى في البطولة، وذلك في ما يتعلّق بخططه المستقبليّة والوضع الحالي.

وارتبط الإسباني لفترة طويلة بساوبر وويليامز، بالرغم من أنّه يُتفهّم أنّ ألبين تقدّمت بعرضٍ متأخّر.

وقال ساينز: "عليّ القول أوّلًا أنّ الوضع الذي مررت به هذا العام جعلني أعرف الكثير حول الفورمولا 1 بشكلٍ عام".

وأضاف: "أظهر لي الحديث مع الفرق مدى قساوة هذه الرياضة وكم عليك عدم تصديق ما يقوله الناس في بداية المفاوضات والمحادثات، الأشخاص في المقام الأوّل".

وأردف: "وكذلك في الوثوق في قلّة قليلة من الناس في البادوك لأنّها رياضة سياسيّة للغاية".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

كارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: فيراري

وأكمل: "هناك الكثير من الأشياء المتداخلة، وجعلني ذلك أفهم أنّها رياضة قاسية جدًا من تلك الناحية، وعليك فهم صورة أفضل للفورمولا 1 من دون الخوض في الكثير من التفاصيل".

ثمّ تابع بالقول: "بخلاف الفرق الأخرى، فمن الواضح أنّني عرفت الكثير حول موقعهم والفرق التي من المرجّح أن أنتقل لها العام المقبل، من الواضح أنّني تعمقت لمعرفة وضعيّاتهم".

وواصل: "جعلني ذلك أحصل على فهمٍ أفضل لحالة كلّ فريق فورمولا 1 وموقعه".

وقال الإسباني أنّه كان من الصعب عدم الانسياق وراء النتائج الأخيرة لبعض خياراته، وأشار إلى أنّه حاول أن ينأى بنفسه عن ذلك في ظلّ تخطيطه لمستقبله في البطولة. ويأمل أن يُحافظ على مستوى من الحياديّة للتركيز على المشاريع طويلة الأمد المعروضة أمامه.

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