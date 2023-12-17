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ساينز: تحسّن مكلارين الكبير يُظهر ما بوسع فيراري تحقيقه خلال الفترة الشتوية

يبدو كارلوس ساينز "واثقاً تماماً" من أن فريقه فيراري قادر على اللحاق بـ ريد بُل مع بداية موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد، وذلك بناء على الخطوة الكبيرة في الأداء التي نجحت مكلارين بتحقيقها خلال الموسم المنصرم.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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كارلوس ساينز، فيراري

أكملت فيراري موسم 2023 بالمركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين لكن بمجموع نقاط أقل من نصف ما سجلته ريد بُل الفائزة باللقب.

لكن ساينز يرى بأن فيراري قادرة على الاستفادة بشكل كبير من الفترة الشتوية لإغلاق الفارق خلف العلامة النمساوية وذلك بناء على ما قامت به مكلارين بدءاً من النصف الثاني للموسم حيث نجحت بقلب تأخرها في الجولات الافتتاحية لتصبح ثاني أسرع سيارة على المسار.

وحين سُئِل حيال تحديات اللحاق بفريق ريد بُل، ردّ ساينز: "أعتقد أننا يجب أن نمتلك تطلعات واقعية. نعم، لكن هل سننجح في تحقيق هدفنا؟ الوقت فقط يمتلك الإجابة".

وأكمل: "أريد من الفريق أن يعتقد بأن ذلك ممكن التحقيق، لأنني أعتقد بصحّته أنا أيضاً. لقد وجدنا بالدليل، أنه وفي حال تمكنت مكلارين من إكمال كل تلك الخطوات خلال الموسم، فإنني واثق تماماً بأن فيراري بوسعها تكرار ذلك خلال العطلة الشتوية".

ولطالما ظهرت فيراري قوية في التصفيات قبل أن تتراجع في السباق بسبب تأرجح الوتيرة وصعوبة توقع الأداء إضافة إلى مشاكل تآكل الإطارات.

ونتيجة لذلك يرى الإسباني أنه يتوجب على القلعة الحمراء التركيز على جميع الجوانب في عملية التطوير.

فقال: "أثق بالفريق. أثق بإمكانياتنا فيما يتعلق بقلب الطاولة والعودة بقوة".

وأكمل: "هناك حلبات كنا نتأخر فيها خلف ريد بُل بثلاثة أعشار الثانية. كانت لدينا خصائص محددة جداً وجيدة للغاية للسيارة. نحتاج للتحسين في جميع النواحي".

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وكان ساينز، الفائز في سنغافورة خلال موسم 2023، وهو السباق الوحيد الذي خسرته ريد بُل، قد كشف بأن السيارة الجديدة تبدو مختلفة تماماً في المحاكاة مقارنة مع سابقتها.

فقال: "أعتقد أننا بحاجة للانتظار حتى التجارب. أعتقد أنه من الصعب جداً التنبؤ (بمستواها)".

وأكمل: "السيارة وخلال المحاكاة تتصرف بشكل مختلف، بالتأكيد. لكنني أعتقد أنه سيكون من المستحيل التنبؤ بمستواها قبل إكمال مئة كيلومتر على الأقل واستعمال الإطارات، كي نعرف كيف تتعامل مع الإطارات كذلك، والوتيرة التي يمكن أن تقدمها".

وأردف: "لن نعرف ذلك قبل تجارب البحرين الشتوية، حين تخرج السيارة للمسار. حالياً، ليس بوسعنا إلا التركيز على إضافة المزيد من الأداء ضمن نفق الهواء لمحاولة تحسينها".

كارلوس ساينز، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

كارلوس ساينز، فيراري

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