اشترك
السابق / فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني التالي / لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى أخبار

ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا

يرى كارلوس ساينز سائق فيراري أن التحديثات الجديدة لم تظهر بأقصى إمكانياتها على حلبة برشلونة بعد، بالرغم من أنه تأهل على صف الانطلاق الأول لسباق موطنه، خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

كارلوس ساينز، فيراري

نجح الإسباني بوضع سيارته فيراري على صف الانطلاق الأول في برشلونة، لكن وبينما بدا أن فيراري قد وجدت بعض الأداء على حلبة متطلبة لناحية الانسيابية، لكن ساينز يرى بأن طبيعة الحلبة لم تساعد في إظهار أفضل قدرات التحديثات الجديدة.

حيث يرى بأن المنعطفات عالية السرعة لا تناسب سيارة فيراري، لذا فإن الدلائل على التقدم الذي قدمته التحديثات ستظهر في حلبات قادمة.

فقال: "الهدف من الحزمة هو التحسّن على السرعات المتوسطة والبطيئة، وقد لمسنا بالفعل تحسناً في هذه النواحي".

وأكمل: "كما قلت سابقاً، إنها خطوة في اتجاه مختلف. ليس كبيرة جداً ولن تؤثر بشكل كبير على أدائنا، لكنها تفتح الباب على نافذة عمل مختلفة في السيارة. هذا هو هدفنا الأساسي من التحديثات وليس التحسن فجأة بنصف ثانية".

وأكمل: "أعتقد أنها تعمل بشكل جيد. نريد كذلك أن تصبح السيارة أكثر قابلية للتوقع، وأكثر قابلية للقيادة وأسهل في إكمال لفة نظيفة".

وأردف: "لكن للأسف نحن في حلبة لا تناسب هذه الحزمة".

اقرأ أيضاً:

واسترسل: "أداؤنا على السرعات العالية لم يكن جيداً منذ بداية الموسم. منذ أستراليا ونحن نعاني لناحية التوازن والقفزات وغير ذلك من الصعوبات على السرعات العالية".

واستكمل: "لذا، علينا التركيز على ذلك ومحاولة تحسينه، كما رأيتم، أداؤنا على السرعات البطيئة ليس سيئاً على الإطلاق".

بالمقابل، أشار ساينز إلى تأهله في صف الانطلاق الأول مقابل خروج زميله شارل لوكلير من القسم الأول للتصفيات، كدليل على نقطة ضعف الفريق الأكبر: ألا وهي نافذة العمل الضيقة جداً للسيارة، حيث من السهل للغاية التحول فجأة لأداء ضعيف وغير تنافسي.

المشاركات
التعليقات

فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني

لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري
كارلوس ساينز الإبن More from
كارلوس ساينز الإبن
ساينز: كان على فيراري التحلي "بالمزيد من الصبر" في استراتيجية سباق موناكو

ساينز: كان على فيراري التحلي "بالمزيد من الصبر" في استراتيجية سباق موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى

ساينز: كان على فيراري التحلي "بالمزيد من الصبر" في استراتيجية سباق موناكو ساينز: كان على فيراري التحلي "بالمزيد من الصبر" في استراتيجية سباق موناكو

ساينز يكشف سبب عدم إمكانية الهجوم في سيارة فيراري 2023

ساينز يكشف سبب عدم إمكانية الهجوم في سيارة فيراري 2023

فورمولا 1

ساينز يكشف سبب عدم إمكانية الهجوم في سيارة فيراري 2023 ساينز يكشف سبب عدم إمكانية الهجوم في سيارة فيراري 2023

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

فيراري More from
فيراري
لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري

لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري

فيراري "تضغط بجنون" لحل مشاكل سيارة 2023

فيراري "تضغط بجنون" لحل مشاكل سيارة 2023

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

فيراري "تضغط بجنون" لحل مشاكل سيارة 2023 فيراري "تضغط بجنون" لحل مشاكل سيارة 2023

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

فيرستابن يحرز الفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج مزدوجة لفريق مرسيدس

فيرستابن يحرز الفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج مزدوجة لفريق مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

فيرستابن يحرز الفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج مزدوجة لفريق مرسيدس فيرستابن يحرز الفوز بسباق إسبانيا ومنصة تتويج مزدوجة لفريق مرسيدس

أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا

أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا

لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري

لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري لوكلير يتجه للانطلاق من خط المرائب بعد تغيير القسم الخلفي لسيارته فيراري

ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا

ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك