ساينز: تحديثات فيراري لم تُظهر أفضل إمكانياتها في إسبانيا

نجح الإسباني بوضع سيارته فيراري على صف الانطلاق الأول في برشلونة، لكن وبينما بدا أن فيراري قد وجدت بعض الأداء على حلبة متطلبة لناحية الانسيابية، لكن ساينز يرى بأن طبيعة الحلبة لم تساعد في إظهار أفضل قدرات التحديثات الجديدة.

حيث يرى بأن المنعطفات عالية السرعة لا تناسب سيارة فيراري، لذا فإن الدلائل على التقدم الذي قدمته التحديثات ستظهر في حلبات قادمة.

فقال: "الهدف من الحزمة هو التحسّن على السرعات المتوسطة والبطيئة، وقد لمسنا بالفعل تحسناً في هذه النواحي".

وأكمل: "كما قلت سابقاً، إنها خطوة في اتجاه مختلف. ليس كبيرة جداً ولن تؤثر بشكل كبير على أدائنا، لكنها تفتح الباب على نافذة عمل مختلفة في السيارة. هذا هو هدفنا الأساسي من التحديثات وليس التحسن فجأة بنصف ثانية".

وأكمل: "أعتقد أنها تعمل بشكل جيد. نريد كذلك أن تصبح السيارة أكثر قابلية للتوقع، وأكثر قابلية للقيادة وأسهل في إكمال لفة نظيفة".

وأردف: "لكن للأسف نحن في حلبة لا تناسب هذه الحزمة".

واسترسل: "أداؤنا على السرعات العالية لم يكن جيداً منذ بداية الموسم. منذ أستراليا ونحن نعاني لناحية التوازن والقفزات وغير ذلك من الصعوبات على السرعات العالية".

واستكمل: "لذا، علينا التركيز على ذلك ومحاولة تحسينه، كما رأيتم، أداؤنا على السرعات البطيئة ليس سيئاً على الإطلاق".

بالمقابل، أشار ساينز إلى تأهله في صف الانطلاق الأول مقابل خروج زميله شارل لوكلير من القسم الأول للتصفيات، كدليل على نقطة ضعف الفريق الأكبر: ألا وهي نافذة العمل الضيقة جداً للسيارة، حيث من السهل للغاية التحول فجأة لأداء ضعيف وغير تنافسي.