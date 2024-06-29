ساينز: تحديثات فيراري قد تكون السبب وراء مشاكل الارتدادات
لا يستبعد كارلوس ساينز الإبن أن تكون حزمة التحديثات التي جلبتها فيراري إلى جائزة إسبانيا الكبرى السبب وراء مشاكل الارتدادات التي يُعاني منها الفريق على السرعات العالية.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
يعتقد ساينز أنّ التحديات التي تُواجهها فيراري مؤخّرًا في الفورمولا 1 قد تكون نتيجة تحديثاتها الأخيرة التي من الممكن أن تكون السبب وراء الارتدادات في المنعطفات عالية السرعة.
عانت الحظيرة الإيطاليّة من جولتين صعبتين على التوالي، حيث وجدت نفسها خلف ريد بُل، ومكلارين ومرسيدس.
وبالرغم من أنّ الإسباني تمكّن من تحقيق المركز الرابع في التجارب التأهيليّة لسباق الأحد، إلّا أنّه يعرف أنّ وتيرة سيارته "اس.اف-24" تأثّر بذات مشاكل الارتدادات التي عانى منها فريقه في إسبانيا.
ومع بدء الفريق تحليله لما حدث على صعيد وتيرته، وذلك بعد أن بدأ الموسم كأقرب منافسي ريد بُل، أشار ساينز إلى أنّ حزمة التحديثات في برشلونة قد تكون قد تسبّبت في نتائج غير منتظرة.
وفي حين أنّ تلك التحديثات بدت أنّها وفّرت المزيد من الارتكازيّة في سرعات معيّنة، قال ساينز أنّ ذلك قد لا يكون مفيدًا في حال خسر الفريق الكثير من الوقت في الجوانب الأخرى.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وقال الإسباني: "أعتقد بأنّنا شاهدنا التحديثات تعمل في جميع الجوانب التي ليست فيها ارتدادات، لكن حالما تبدأ الارتدادات في المنعطفات عالية السرعة فعليك تخفيف سرعتك، حينها قد تكسب في جوانب وتخسر في أخرى".
وأردف: "وكلّما كانت هناك منعطفات عالية السرعة أكثر في حلبة ما، فإنّ الموازنة تكون أسوأ في تلك الحلبة لأنّ سرعتك تنخفض".
وأكمل: "ليس ذلك مثاليًا، لكنّ الفريق يضغط بأقصى قوّته في المصنع لمحاولة حلّ المشكلة ومعرفة كيف يُمكننا نعود أكثر قوّة في سيلفرستون".
وقال ساينز أنّ مشاكل المنعطفات عالية السرعة مؤلمة بشكلٍ مضاعف بالنسبة لفيراري كونها نوع المنعطفات الذي يُعاني فيه الفريق أكثر في مواجهة منافسيه.
ولا يعتري ساينز أيّ شكٍ في أنّ فيراري تراجعت خلف منافساتها، وذلك في ظلّ عدم قدرتها على المنافسة في الواجهة خلال السباقات القليلة الأخيرة.
وقال: "إنّها عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية. لا يبدو أنّنا أتقنا السباقات الأخيرة. يبدو أنّنا نعاني قليلًا. تراجعنا خطوة خلف ريد بُل ومكلارين في المعركة، ومع مرسيدس في السباق. شعرت أنّهم يتمتّعون بخطوة إضافيّة عنّا في تصفيات السباق القصيرة، لكنّنا أجرينا بعض التغييرات بالتوجّه إلى التجارب التأهيليّة الرئيسيّة وأعتقد بأنّها جعلت السيارة أسرع، لكنّنا قريبون من الحدود القصوى كذلك".
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