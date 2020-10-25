ساينز: تجاوز سيارتَي مرسيدس في اللفّة الأولى من سباق البرتغال كان "سهلًا"

استغلّ الإسبانيّ إطارات "سوفت" في المراحل الأولى ليشقّ طريقه متجاوزًا لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس نحو الصدارة.

وبالرغم من أنّه لم يتوقّع مطلقًا القفز من المركز السابع على شبكة الانطلاق إلى الصدارة بحلول اللفّة الثانية، قال الإسباني أنّ أفضليّة الإطارات التي تمتّع بها على حساب السيارات الأخرى جعلت ذلك أمرًا سهلًا.

وقال الإسباني لقناة "سكاي سبورت": "كانت القيادة حولهما وتجاوزهما سهلَين في الحقيقة. لم تكن معركة حامية أو أيّ شيء أشبه بذلك، عبرت بجوارهما مثلما يفعلون معنا في العادة".

ويعتقد ساينز بأنّ العامل الأساسيّ الذي ساعده كان ضمان ارتفاع حرارة إطاراته بشكلٍ كافٍ خلال لفّة التحمية.

وقال حيال ذلك: "ركّزت كثيرًا على لفّة التحمية لمحاولة رفع حرارة الإطارات. كانت هناك بعض السيارات على إطارات ميديوم وأخرى على سوفت، لكنّني أعتقد بأنّ تلك الدرجات القليلة الإضافيّة على صعيد الحرارة في إطارات سوفت وما فعلته في لفّة التحمية منحاني لفّة أولى جيّدة".

لكنّه اعترف بأنّ كلّ شيء كاد أن ينهار في اللفّة الأولى عندما فاجأه هاميلتون بالكبح مبكّرًا بتلك الدرجة.

وقال في هذا الصدد: "كدت أن أصطدم به لأنّه كبح مبكّرًا للغاية، لكن كان بوسعي القيادة من الخطّ الخارجيّ من دون مشاكل. ومن ثمّ رأيت فالتيري وكنت أتوقّع أن يرفع هو وتيرته. لا أعلم، كنت مرتاحًا للغاية".

وأردف: "لكنّني كنت خلفه مباشرة، وكنت أحاول أن أتواجد إلى جانبه لأجعله متوتّرًا وأدفعه للنظر في المرآة وتفويت رأس المنعطف، وأعتقد بأنّ ذلك ما حدث وانتزعت الصدارة".