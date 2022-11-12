ساينز: تجاوزي لفيرشتابن كان "على الحدود القصوى" لكنّه كان ضروريًا
قال كارلوس ساينز الإبن أنّ تجاوزه لماكس فيرشتابن نحو المركز الثاني ضمن السباق القصير لجائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد كان "على الحدود القصوى"، لكنّه يعتقد بأنّه تعيّن عليه الإقدام عليه.
شقّ سائق فيراري طريقه في الترتيب وكان في المركز الثالث مباشرة خلف فيرشتابن.
ومع معاناة فيرشتابن فقد استغلّ ساينز الفرصة ليُقدم على تجاوزٍ جريء من الخطّ الداخلي عند المنعطف الأوّل في اللفّة الـ 19 ليخطف المركز الثاني.
لكن مع تحرّك الإسباني فقد احتكّ إطاره الخلفيّ الأيمن بالجناح الأمامي لسيارة فيرشتابن، ما تسبّب في كسر الصفيحة الجانبيّة.
وقال ساينز: "كانت خطوة على الحدود القصوى بالتأكيد، من الصعب للغاية تجاوزهم، وتعيّن عليّ عبور المنعطف الأوّل بشكلٍ ضيّقٍ للغاية من أجل تجاوزه".
وأضاف: "عليك إمّا أن تكون عدائيًا عند الكبح أو لا تتمكّن من تجاوز ريد بُل، لأنّهم سريعون جدًا على الخطوط المستقيمة وتحتاج للمجازفة عند الكبح".
وأضاف: "آسفٌ على الاحتكاك، لكن ذلك هو التسابق وتحتاج أحيانًا للمجازفة من أجل إنجاح التجاوز".
وبعد تجاوزه لفيرشتابن، كان ساينز قادرًا على الحصول على متنفّسٍ أمام لويس هاميلتون المتقدّم في الترتيب، حيث اعترف بأنّه كان قلقًا حيال إطاراته وعدم قدرته على البقاء أمامه.
وقال: "عادةً ما يكون مستوى تآكل إطاراتنا أعلى من مرسيدس، وكان بوسعي رؤيتهم يضغطون".
وأضاف: "لكنّني تمكّنت من كسب كلّ المراكز في البداية ودخلت في المعركة مع ماكس وجورج. تعيّن عليّ التحلّي بالعدائيّة لأنّه من الواضح أنّني سأتلقى العقوبة غدًا، وأعتقد بأنّ المركز الثاني كان أقصى ما يُمكن تحقيقه اليوم".
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