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ساينز: تألق هاميلتون ليس صدفة ويستحق الإشادة على التحول الذي حققه في 2026

تمكن لويس هاميلتون، الذي عاش موسمًا صعبًا في 2025، من تحسين مستواه بشكل ملحوظ في 2026، خاصة مع دخول اللوائح التقنية الجديدة حيز التنفيذ.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
كارلوس ساينز، ويليامز ولويس هاميلتون، فيراري

كارلوس ساينز، ويليامز ولويس هاميلتون، فيراري

أنهى لويس هاميلتون سباقي مونتريال وموناكو في المركز الثاني، قبل أن يتوج هذا التحسن بتحقيق الفوز في جائزة إسبانيا الكبرى.

وعند تقييمه لهذا التطور، شدد كارلوس ساينز سائق ويليامز على أن الأداء في الفورمولا 1 يعتمد إلى حد كبير على مدى الانسجام بين السيارة وأسلوب القيادة.

حيث قال: "ما حدث في برشلونة يُظهر أنه لا توجد وصفة سحرية في هذه الرياضة. هناك مستوى هائل من الموهبة في الفورمولا 1، لكن أساليب القيادة تختلف من سائق إلى آخر".

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وأضاف: "بعض السيارات تتوافق مع أسلوب سائق معين، بينما لا تتوافق سيارات أخرى معه. المهارة الحقيقية تكمن في القدرة على التأقلم مع أية سيارة فورمولا 1 تُمنح لك ودفعها إلى أقصى حدودها".

وتابع: "عندما انضممت إلى فيراري في 2022، شعرت أن السيارة لا تناسبني كثيرًا. لكنني تأقلمت معها بمرور الوقت وقدمت مستوى مرتفعًا للغاية في موسمي 2023 و2024".

وأردف: "هذا الأمر يمكن أن يحدد مسيرتك بالكامل. قد تنضم إلى فريق ما وتجد أن السيارة لا تناسبك، ثم تعجز عن التأقلم معها لثلاث سنوات فيظن الناس أنك غير كفء. وبعدها تنتقل إلى فريق آخر وتجد سيارة تناسبك تمامًا، وفجأة تبدو بصورة مختلفة تمامًا. هاميلتون يستحق إشادة كبيرة لأنه تمكن من قلب الأمور رأسًا على عقب مقارنة بما كان عليه الوضع العام الماضي".

واختتم: "بالطبع، لقد استفاد أيضًا من القوانين الجديدة. لو استمر مع سيارة العام الماضي لثلاث سنوات أخرى، فربما لم نكن لنرى لويس هاميلتون الذي نشاهده هذا الموسم".

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