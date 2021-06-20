تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيرشتابن: مشاكل اللاسلكي لم تُعقّد فوزي بسباق فرنسا التالي / ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى أخبار

ساينز: تآكل إطارات فيراري كان ضعف ما واجهه منافسونا في فرنسا

من قبل:
, رئيس التحرير

اعترف كارلوس ساينز الإبن بأنه يجب على فريقه فيراري العمل جيدًا لفهم الأسباب الكامنة وراء المعاناة مع الإطارات في سباق جائزة فرنسا الكبرى، معتقدًا بأنّ تدهور حالتها بلغ الضعف مقارنةً بالسيارات حوله.

ساينز: تآكل إطارات فيراري كان ضعف ما واجهه منافسونا في فرنسا

تأهّل ساينز في المركز الخامس كأفضل سائقي خطّ الوسط إذ كان قادرًا على الاحتفاظ بمركزه خلال الفترة الأولى من السباق مستخدمًا الإطارات المتوسطة. ولكن بعد تجاوزه خلال التوقفات من قبل زميله شارل لوكلير وسائق مكلارين دانيال ريكاردو، تراجع السائق الإسباني في الترتيب إثر معاناته مع إطاراته ليتمّ تجاوزه من قبل لاندو نوريس، بيير غاسلي، فرناندو ألونسو، سيباستيان فيتيل ولانس سترول خلال النصف الثاني من السباق.

وقد أنهى ساينز سباقه في المركز الـ 11 خارج النقاط فيما احتلّ زميله لوكلير المركز الـ 16 بعد إجرائه لتوقفٍ ثانٍ بسبب تآكل إطاراته بشكلٍ سريع.

وقال ساينز بعد نهاية السباق "من الواضح تمامًا أننا قمنا بشيءٍ خاطئ للغاية لنكون بعيدين عن الوتيرة. يبدو بأننا نُعاني في بعض السباقات من تحبحب الإطارات الأمامية وتآكلها ضعف ما يُعانيه منافسونا".

وأضاف "كنا أسرع من مكلارين على سبيل المثال بنصف ثانية أو ثلاثة أعشار من الثانية بالأمس. ولكن اليوم وقرب نهاية السباق كانوا أسرع منا بثانيتَين في اللّفة الواحدة".

وأكمل "لذا من الواضح بأنه لدينا بعض القيود حيال الإطارات بسبب الطريقة التي نقوم بتشغيلها. نحن بحاجة إلى تحليل ذلك من أجل التحسّن خلال الموسم".

من جانبه، أجرى لوكلير توقفه قبل ساينز بثلاث لفات إذ كان قادرًا على تجاوز الإسباني، بيد أنه عانى على غراره بإطارات سيارته ليخرج من السباق خالي الوفاض.

وقال لوكلير "لقد كان أحد أصعب السباقات خلال مسيرتي بالفورمولا واحد. لقد عانيتُ بدرجةٍ كبيرة مع الإطارات. لقد حاولنا التوقف لمرّة ثانية قرب النهاية. كنا نعلمنا بأننا سنكون خارج النقاط في جميع الأحوال لذلك قمنا بالتوقف".

واختتم "كان سباقًا سيئًا للغاية بالنسبة لنا. لذلك نحن بجاجة إلى فهم ما حدث".

المشاركات
التعليقات
فيرشتابن: مشاكل اللاسلكي لم تُعقّد فوزي بسباق فرنسا

المقال السابق

فيرشتابن: مشاكل اللاسلكي لم تُعقّد فوزي بسباق فرنسا

المقال التالي

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى

33دقيقة
2
فورمولا 1

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن

3
فورمولا 1

ساينز: تآكل إطارات فيراري كان ضعف ما واجهه منافسونا في فرنسا

41دقيقة
4
فورمولا 1

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا

5
فورمولا 1

هاميلتون سعيد بإثبات خطأ "خرافة" تبديل هيكلَي سيارتي مرسيدس

أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى

33د
ساينز: تآكل إطارات فيراري كان ضعف ما واجهه منافسونا في فرنسا
فورمولا 1

ساينز: تآكل إطارات فيراري كان ضعف ما واجهه منافسونا في فرنسا

41د
فيرشتابن: مشاكل اللاسلكي لم تُعقّد فوزي بسباق فرنسا
فورمولا 1

فيرشتابن: مشاكل اللاسلكي لم تُعقّد فوزي بسباق فرنسا

54د
مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا
فورمولا 1

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا

"فيا" تشرح سبب إفلات بيريز من عقوبة حدود المسار في فرنسا
فورمولا 1

"فيا" تشرح سبب إفلات بيريز من عقوبة حدود المسار في فرنسا

أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

خضر الراوي More from
خضر الراوي
مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا

الأكثر شعبية اليوم

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: التمسك باستراتيجيّة التوقف الواحد كان الفرصة الوحيدة لهزيمة فيرشتابن

ساينز: تآكل إطارات فيراري كان ضعف ما واجهه منافسونا في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: تآكل إطارات فيراري كان ضعف ما واجهه منافسونا في فرنسا

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا

هاميلتون سعيد بإثبات خطأ "خرافة" تبديل هيكلَي سيارتي مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون سعيد بإثبات خطأ "خرافة" تبديل هيكلَي سيارتي مرسيدس

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد
فورمولا 1 فورمولا 1

أضخم وقائع الغشّ في الفورمولا واحد: فضائح التجسّس والحوادث والمزيد

هاميلتون: ريد بُل "حلّقت في الأمام" ضمن معركة لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: ريد بُل "حلّقت في الأمام" ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا

أحدث الأخبار

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة فرنسا الكبرى

ساينز: تآكل إطارات فيراري كان ضعف ما واجهه منافسونا في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز: تآكل إطارات فيراري كان ضعف ما واجهه منافسونا في فرنسا

فيرشتابن: مشاكل اللاسلكي لم تُعقّد فوزي بسباق فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: مشاكل اللاسلكي لم تُعقّد فوزي بسباق فرنسا

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.