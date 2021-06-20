ساينز: تآكل إطارات فيراري كان ضعف ما واجهه منافسونا في فرنسا

تأهّل ساينز في المركز الخامس كأفضل سائقي خطّ الوسط إذ كان قادرًا على الاحتفاظ بمركزه خلال الفترة الأولى من السباق مستخدمًا الإطارات المتوسطة. ولكن بعد تجاوزه خلال التوقفات من قبل زميله شارل لوكلير وسائق مكلارين دانيال ريكاردو، تراجع السائق الإسباني في الترتيب إثر معاناته مع إطاراته ليتمّ تجاوزه من قبل لاندو نوريس، بيير غاسلي، فرناندو ألونسو، سيباستيان فيتيل ولانس سترول خلال النصف الثاني من السباق.

وقد أنهى ساينز سباقه في المركز الـ 11 خارج النقاط فيما احتلّ زميله لوكلير المركز الـ 16 بعد إجرائه لتوقفٍ ثانٍ بسبب تآكل إطاراته بشكلٍ سريع.

وقال ساينز بعد نهاية السباق "من الواضح تمامًا أننا قمنا بشيءٍ خاطئ للغاية لنكون بعيدين عن الوتيرة. يبدو بأننا نُعاني في بعض السباقات من تحبحب الإطارات الأمامية وتآكلها ضعف ما يُعانيه منافسونا".

وأضاف "كنا أسرع من مكلارين على سبيل المثال بنصف ثانية أو ثلاثة أعشار من الثانية بالأمس. ولكن اليوم وقرب نهاية السباق كانوا أسرع منا بثانيتَين في اللّفة الواحدة".

وأكمل "لذا من الواضح بأنه لدينا بعض القيود حيال الإطارات بسبب الطريقة التي نقوم بتشغيلها. نحن بحاجة إلى تحليل ذلك من أجل التحسّن خلال الموسم".

من جانبه، أجرى لوكلير توقفه قبل ساينز بثلاث لفات إذ كان قادرًا على تجاوز الإسباني، بيد أنه عانى على غراره بإطارات سيارته ليخرج من السباق خالي الوفاض.

وقال لوكلير "لقد كان أحد أصعب السباقات خلال مسيرتي بالفورمولا واحد. لقد عانيتُ بدرجةٍ كبيرة مع الإطارات. لقد حاولنا التوقف لمرّة ثانية قرب النهاية. كنا نعلمنا بأننا سنكون خارج النقاط في جميع الأحوال لذلك قمنا بالتوقف".

واختتم "كان سباقًا سيئًا للغاية بالنسبة لنا. لذلك نحن بجاجة إلى فهم ما حدث".