تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / كيف أصبحت الارتدادات أعظم مشاكل الفورمولا واحد في 2022 التالي / ألفا روميو "متفاجئة" من مشكلة الارتدادات في تجارب برشلونة
فورمولا 1 / تجارب برشلونة في فبراير أخبار

ساينز: بوسعنا الضغط بشكل أكبر مع الإطارات الجديدة بقطر 18 إنشاً

يرى كارلوس ساينز سائق فيراري أنه بات من الممكن الضغط بشكل أكثر قوة مع إطارات بيريللي الجديدة بقطر 18 إنشاً والتي تستعملها سيارات 2022 في الفورمولا واحد للمرة الأولى.

ساينز: بوسعنا الضغط بشكل أكبر مع الإطارات الجديدة بقطر 18 إنشاً

كانت تجارب برشلونة الشتوية المرة الأولى التي تجربُ فيها الفرق بشكل رسمي إطارات بيريللي 18 إنشاً الجديدة لسيارات 2022، بعد الاختبارات السابقة عليها في وقت سابق.

ونظراً للقوانين التقنية الجديدة الثورية التي اعتمدت في 2022 كذلك، فإن الإطارات لم تكن مثار نقاش كبير مؤخراً، ما أعطى إشارة بأنها لا تشكل تغييراً كبيراً.

لكن ساينز الذي كان السائق صاحب العدد الأكبر من اللفات، يرى بأن السائقين باتوا قادرين على الضغط بشكل أكبر مع تلك الإطارات.

فقال: "قمت ببعض التجارب العام الماضي، أعتقد أنني أكملت ثلاثة أو أربعة أيام بالمجمل مع هذه الإطارات".

وأكمل: "يبدو أنها تتناسب مع هذا الجيل الجديد من السيارات، ويبدو بأنها تسمح لنا بالضغط أكثر".

واسترسل: "بالمقارنة مع السنوات الماضية، ربما فإنها لا تتعرض لفرط في درجة الحرارة وكذلك مع معدل تآكل أقل".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أشار ساينز إلى أنّ هناك إمكانية لوجود فروقات أكبر في تأدية كل نوعية من الإطارات الجديدة، وهذا ما سيضفي المزيد من الحماسة للسباقات.

فقال: "يبدو أن هناك المزيد من الفوارق بين النوعيات بالمقارنة مع المواسم السابقة".

وتابع: "رأينا في برشلونة على الأقل اختلافاً في الأزمنة بين النوعيات. وهذا ما قد يضفي المزيد من الحماسة".

من جهته، يرى فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو بأن الإطارات الجديدة في برشلونة بدت أكثر اكتمالاً مما كانت عليه خلال اختبارات العام الماضي.

أما أليكسندر ألبون سائق ويليامز فأبدى حذره من أن الحرارة المنخفضة في برشلونة قد لا تناسب هذه الإطارات الجديدة.

فقال: "يبدو أن نافذة العمل أكبر بعض الشيء، لكن من الصعب التنبؤ بدقة منذ الآن، خاصة مع درجات الحرارة المنخفضة هنا".

المشاركات
التعليقات
كيف أصبحت الارتدادات أعظم مشاكل الفورمولا واحد في 2022
المقال السابق

كيف أصبحت الارتدادات أعظم مشاكل الفورمولا واحد في 2022
المقال التالي

ألفا روميو "متفاجئة" من مشكلة الارتدادات في تجارب برشلونة

ألفا روميو "متفاجئة" من مشكلة الارتدادات في تجارب برشلونة
تحميل التعليقات
كارلوس ساينز More from
كارلوس ساينز
ساينز: اقتناص فيراري لفرصة منصة التتويج في سوتشي "علامة إيجابية" جائزة روسيا الكبرى
فورمولا 1

ساينز: اقتناص فيراري لفرصة منصة التتويج في سوتشي "علامة إيجابية"

ساينز مستعدّ لمغامرة أودي الجديدة كلياً في رالي داكار 2022
رالي داكار

ساينز مستعدّ لمغامرة أودي الجديدة كلياً في رالي داكار 2022

"حرب كلامية" بين العطية وساينز مع نهاية رالي الأندلس رالي الأندلس
كروس كانتري

"حرب كلامية" بين العطية وساينز مع نهاية رالي الأندلس

أحدث الأخبار

تحليل: "الوضع الغريب" الذي تحتاج الفورمولا واحد للابتعاد عنه
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: "الوضع الغريب" الذي تحتاج الفورمولا واحد للابتعاد عنه

فيرشتابن يتّجه لتوقيع عقدٍ جديد مع ريد بُل بعوائد ماليّة ضخمة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتّجه لتوقيع عقدٍ جديد مع ريد بُل بعوائد ماليّة ضخمة

حظر مشاركة السائقين الروسيين في أحداث رياضة السيارات في بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

حظر مشاركة السائقين الروسيين في أحداث رياضة السيارات في بريطانيا

فيراري تتّجه لعدم جلب تحديثات لتجارب البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تتّجه لعدم جلب تحديثات لتجارب البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.