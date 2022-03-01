ساينز: بوسعنا الضغط بشكل أكبر مع الإطارات الجديدة بقطر 18 إنشاً

كانت تجارب برشلونة الشتوية المرة الأولى التي تجربُ فيها الفرق بشكل رسمي إطارات بيريللي 18 إنشاً الجديدة لسيارات 2022، بعد الاختبارات السابقة عليها في وقت سابق.

ونظراً للقوانين التقنية الجديدة الثورية التي اعتمدت في 2022 كذلك، فإن الإطارات لم تكن مثار نقاش كبير مؤخراً، ما أعطى إشارة بأنها لا تشكل تغييراً كبيراً.

لكن ساينز الذي كان السائق صاحب العدد الأكبر من اللفات، يرى بأن السائقين باتوا قادرين على الضغط بشكل أكبر مع تلك الإطارات.

فقال: "قمت ببعض التجارب العام الماضي، أعتقد أنني أكملت ثلاثة أو أربعة أيام بالمجمل مع هذه الإطارات".

وأكمل: "يبدو أنها تتناسب مع هذا الجيل الجديد من السيارات، ويبدو بأنها تسمح لنا بالضغط أكثر".

واسترسل: "بالمقارنة مع السنوات الماضية، ربما فإنها لا تتعرض لفرط في درجة الحرارة وكذلك مع معدل تآكل أقل".

بالمقابل، أشار ساينز إلى أنّ هناك إمكانية لوجود فروقات أكبر في تأدية كل نوعية من الإطارات الجديدة، وهذا ما سيضفي المزيد من الحماسة للسباقات.

فقال: "يبدو أن هناك المزيد من الفوارق بين النوعيات بالمقارنة مع المواسم السابقة".

وتابع: "رأينا في برشلونة على الأقل اختلافاً في الأزمنة بين النوعيات. وهذا ما قد يضفي المزيد من الحماسة".

من جهته، يرى فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو بأن الإطارات الجديدة في برشلونة بدت أكثر اكتمالاً مما كانت عليه خلال اختبارات العام الماضي.

أما أليكسندر ألبون سائق ويليامز فأبدى حذره من أن الحرارة المنخفضة في برشلونة قد لا تناسب هذه الإطارات الجديدة.

فقال: "يبدو أن نافذة العمل أكبر بعض الشيء، لكن من الصعب التنبؤ بدقة منذ الآن، خاصة مع درجات الحرارة المنخفضة هنا".