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ساينز: بمقدور فيراري هزيمة مكلارين على بعض الحلبات

يعتقد كارلوس ساينز أنّ فريقه فيراري بوسعه التواجد أمام مكلارين على حلبات تناسب سيارته، وذلك بالنظر إلى التقدم الذي حققه الفريق حتى الآن في هذا الموسم.

ساينز: بمقدور فيراري هزيمة مكلارين على بعض الحلبات

عملت فيراري بجدٍ خلال العطلة الشتوية لتعويض موسمها الذي شابته المشاكل في 2019، والذي عانت فيه من أجل الأداء على نحوٍ كبير إثر تراجع طاقة محركها والسحب المفرط على السيارة.

وأكمل الفريق الإيطالي الموسم الماضي في المركز السادس ضمن بطولة الصانعين، ما سجّل أسوأ نتيجة للقلعة الحمراء منذ العام 1980.

وبعد أن عالجت مواضع تأخّرها على سيارتها الجديدة "اس.اف21"، نافس ساينز وزميله شارل لوكلير في مقدمة مجموعة الوسط خلال أول سباقين من هذا الموسم، حيث بدا بأن الفريق سيتواجد بثبات ضمن معركة محتدمة مع مكلارين.

وبالرُغم من تفوّق مكلارين على فيراري في سباقَي البحرين وإيمولا، لكنّ ساينز يعتقد بأنّه على حلبات تناسب خصائص سيارته على نحوٍ أفضل سيكون بوسع فريقه التغلّب على فريق ووكينغ.

وضمن معرض حديثه حول من يملك أفضل سيارة الآن بين مكلارين وفيراري، قال ساينز: "أعتقد بأنّ المنافسة قريبة للغاية الآن، ومن الصعب جدًا بصراحة اختيار أحدهما".

وأضاف: "أعتقد بأنّ مكلارين لها نقاط قوتها وضعفها، لكنّ ما يجعل تلك المعركة رائعة للغاية هو أننا سريعون في أماكن مختلفة جدًا على الحلبة وذلك يُضيف متعة على الأمر".

وتابع: "بدا في إيمولا أن لاندو قام بعمل جيّد للغاية لناحية الاستقادة بكامل قدرات السيارة، وقد فعل ذلك طيلة نهاية الأسبوع، ولا سيّما بدءًا من مجريات السبت، قبل أن يخوض سباقًا جيّدًا".

وأكمل: "ربما كانت لهم اليد العليا بعض الشيء نهاية هذا الأسبوع، وربما تقدموا علينا بشكل ضفيف خلال آخر جولتين، لكن وبمجرد أن نذهب إلى حلبة تعمل لصالحنا ربما، أعتقد أن بمقدورنا أن نكون في الأمام".

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