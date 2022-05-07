ساينز بعد حادثته في تجارب الجمعة: سيارة فيراري "ما زالت تفاجئني"

تعرض الإسباني لحادثة قوية خلال التجارب الحرة الثانية، حيث انزلقت السيارة لترتطم بالحائط.

وجاءت الحادثة بعد انسحابه المحبط من اللفة الأولى في سباقي أستراليا وإيمولا، ما أدى لتسليط الأضواء عليه بشكل مكثّف مؤخراً.

حيث قال: "أنا أول المنزعجين من الحادثتين السابقتين، وأنا أول من سيعمل على تحليل هذه الحادثة، ومحاولة استخلاص ما يمكن منها".

وأردف: "أذكر حصول سيناريو مماثل تماماً العام الماضي حين تعرضتُ لعدة حوادث، لكن بعدها مباشرة قدمتُ أفضل سباقاتي في الفورمولا واحد. لذا أنا أعلم كيفية الخروج من الوضع الحالي".

وتابع: "أعتقد أنني ما زلت أتعلم الكثير عن السيارة وما زالت تفاجئني بكل صراحة. هناك أمور ما زالت خارج سيطرتي، تسبب لي المفاجآت، وحالما أتأقلم معها تماماً سأتعلمها. أعتقد أنني - كما رأيتم - كنت قادراً على تسجيل لفات سريعة دائماً".

حادث كارلوس ساينز الإبن، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أكد ساينز أن السرعة التي أظهرها على حلبة جديدة قبل حادثته، تعتبر نقطة إيجابية بوسعه التركيز عليها.

فقال: "الوتيرة ما زالت موجودة، أنا سريعٌ للغاية. من الواضح أنني محبط لأنها ليست الطريقة التي أريد أن أبدأ بها الجولة، والتسبب بإجهاد الميكانيكيين، لأنني ارتطمت بالحائط في أسوأ مكان وكانت تلك حادثة قاسية".

وأكمل: "تضررت السيارة، وقد تسببتُ للجميع بالمزيد من العمل الصعب ليل الجمعة، وذلك ليس وضعاً مثالياً".

وتابع: "الحرارة لا تسهّل العمل مع الإطارات. أعتقد أنني قد تسببتُ بتحمية الإطارين الخلفيين بشكل أكبر من اللازم وخسرتُ السيطرة تماماً. ستكون جولة صعبة وستحصل الكثير من الأمور".

واسترسل: "لكن الوتيرة موجودة، يبدو أن السيارة تعمل جيداً هنا، لذ علينا أخذ الإيجابيات مما يجري".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبل بداية التجارب عن أهمية الحصول على جولة نظيفة خالية من الحوادث، أجاب ساينز بأنه يستمد الإلهام من فريقه لكرة القدم: ريـال مدريد، الذي كان متأخراً خلف مانشيستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل العودة المفاجئة والتفوق.

فقال: "أعتقد أنه من المهم للغاية خوض جولة من دون حوادث، وهذا أهم من أي شيء".

وأكمل: "لأنه وفي السباقين الماضيين على صعيد الوتيرة، كنت أسرع من أول سائقَين. لكن النتائج في نهاية المطاف كانت مخيبة".

وتابع: "في إيمولا عاندني الحظ حقاً، كانت هناك بعض الأمور خارجة عن سيطرتي. لكن ما زال لدينا 19 سباقاً".

واختتم: "تماماً كما فعل ريـال مدريد، يمكن لكل شيء أن يتغير في دقائق. ما زلت أتحلى بشعور إيجابي، أحتاج لجولة نظيفة كي أُظهر ما لديّ".