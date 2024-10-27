ساينز بعد إحرازه البول بوزيشن في المكسيك: نأمُل الفوز وأولويتنا هي بطولة الصانعين

قال كارلوس ساينز سائق فيراري أنه سعيد للغاية بالأداء الذي منحه قطب الانطلاق الأول لجائزة المكسيك الكبرى.

تقدم ساينز إلى صدارة التصفيات بعد اللفات الأولى في القسم الثالث، إذ حافظ على تقدمه في الدقائق الأخيرة ليحسم البول بوزيشن لصالح فيراري.

وتعليقًا على تأديته في التصفيات صرّح الإسباني قائلًا: "أنا سعيد جدًا، قمت ببعض لفات رائعة. عادة ما تشعر في المكسيك أنه ليس بمقدورك تقديم لفة رائعة، لكن لفتَي اليوم في القسم الثالث كانتا شبه مثاليتين وكافيتين لحسم البول بوزيشن".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة في ظل صعوبة الحلبة هنا. وكذلك لأننا أحرزنا تقدمًا منذ جولة أوستن، ولا سيما بالنسبة لي".

وتابع: "حاولنا إيجاد بعض الأداء الإضافي في التصفيات، ولا سيما في لفات الخروج، ويبدو بأننا نسير في الوجهة الصحيحة".

وأكمل: "أولويتنا بالطبع هي بطولة الصانعين، لكن علينا أولًا تسجيل نقاط جيدة مع كلتا السيارتين. ولا سيما عندما تفوز بالسباق، حيث أن النقاط الـ 7 أو الـ 8 الإضافية تمنح الفريق أفضلية كبيرة في البطولة".

وعند سؤاله عن توقعاته لسباق اليوم، قال ساينز: "سأحاول الحفاظ على الصدارة في المنعطف الأول، وبعد ذلك آمُل أن نقدم أداء جيدًا لإحراز الفوز".