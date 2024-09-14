ساينز: باكو لم تبتسم لي من قبل

تأهّل كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث على شبكة انطلاق جائزة أذربيجان الكبرى على حلبة باكو.

وصرّح الإسباني بأنه ورغم عدم ابتسام حلبة باكو له من قبل، إلا أنه تمكن من تحقيق مركز انطلاق جيد على حلبة صعبة.

في الوقت الذي أبدى فيه تفاؤله لسباق الغد على المسار الذي لطالما عانى عليه طيلة مسيرته.

حيث قال: "أعتقد بأنني خضت حصة تصفيات قوية، كان يومًا جيدًا وكنا قادرين على وضع أنفسنا في موقع جيد للغد".

وأضاف: "لم أتمكن قط من تقديم 100 بالمئة مما لديّ هنا طوال مسيرتي، إذ عادة ما كنت أعاني على هذا المسار".

وتابع: "لكنني وجدت شيئًا ما منحني المزيد من الثفة بالتوجه إلى القسم الثالث من التصفيات وأعتقد بأنني أتواجد في موقع قوي لسباق الغد".