ساينز بات قادراً الآن على الضغط بسيارة فيراري بلا خوفٍ من الحوادث

عانى ساينز في بداية موسم 2022 لمجاراة زميله شارل لوكلير، حيث وجد صعوبة في استخلاص أقصى أداء من السيارة ضمن حقبة القوانين الجديدة.

كما أن انسحاباته في جولات أستراليا، إيمولا وأذربيجان منعته من الحصول على الزخم المطلوب.

وخلال سباق كندا كان ساينز الأسرع على الحلبة حين كان يلاحق المتصدر ماكس فيرستابن حتى العلم المرقط.

وبينما عبر الإسباني عن إحباطه جراء عدم قدرته على تحقيق أول فوزٍ له في الفورمولا واحد لكنه صرح بأنّ جولة كندا كانت خطوة إيجابية بالنسبة له حيث بات أكثر ارتياحاً مع السيارة وقادراً على الضغط حتى الحدود القصوى.

حيث أوضح سابقاً بأنه "لم يترك إنشاً دون استعماله" خلال محاولته اللحاق بمنافسه فيرستابن.

وحين سُئِل لاحقاً إن بات يشعر أنه قادر على منافسة فيرستابن ولوكلير بشكل متواصل، رد ساينز: "حسناً، آمل ذلك. كما قلت منذ عدة سباقات، أحاول التعامل مع كل سباق على حدة من دون التفكير كثيراً باللقب أو غيره".

وتابع: "أريد حقاً التركيز على المنافسة خلف المقود ووضع نفسي ضمن نافذة أداء جيدٍ مع الارتياح على متن السيارة. أشعر أنني نجحتُ بهذا في هذه الجولة، كنتُ سريعاً جداً منذ التجارب الحرة الأولى وكذلك الحال خلال التصفيات والسباق".

وأردف: "كنت قادراً على الضغط في السباق حتى العلم المرقط بلا أي خوف من فقدان السيطرة على السيارة كما حصل في برشلونة".

وأكمل: "حققت بعض التقدم الجيد، قمنا بتغيير بعض الأمور في السيارة لمحاولة جعلها ملائمة لي بشكل أكبر ويبدو أن ذلك بدأ يؤتي ثماره".

وتابع: "لكن في الوقت نفسه، أعتقد أنني بحاجة للمزيد من السباقات واختبار المزيد من المنعطفات قبل أن أرتاح تماماً خلف المقود".

من جهته، يعتقد ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن ساينز أثبت قدرته في المنافسة بشكل دوري على الانتصارات، مؤكداً على أهمية هذا بالنسبة له وللفريق ضمن معركة اللقب.

فقال: "لقد كان سباقاً جيداً جداً، أعتقد أنه وسباقاً تلو الآخر بات يكتسب الثقة، ويحسن أسلوب قيادته ليصبح أسرع وأسرع وهو مسرور ومرتاح أكثر".

وتابع: "أنا واثق للغاية من أنه سيتحسن خلال السباقات التالية حيث بات منافساً الآن على الفوز. أنا مسرور للغاية من الطريقة التي يقود بها وهذا مهم لنا كفريق وله كذلك لإثبات سرعته الكبيرة".

وتكلم بينوتو عن التصفيات كإحدى النواحي التي يتوجب على ساينز التحسن فيها حيث تأهل خلف فرناندو ألونسو سائق ألبين في كندا.

وفي الجولات السابقة لم ينجح ساينز بالتفوق على زميله لوكلير في التصفيات مطلقاً هذا الموسم.

فقال: "للفوز ضمن معركة متقاربة مع فريق مثل ريد بُل وسائق مثل ماكس، عليك أن تكون مثالياً طوال الجولة".

وأردف: "بالتالي ربما لم تكن التصفيات مثالية مع كارلوس".

واختتم: "ذلك كلفه ربما الانطلاق في مكان متقدم وربما كان ذلك يعني شكلاً مختلفاً لسباقه".