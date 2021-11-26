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ساينز: النقاشات حول قوانين التسابق ستتواصل بعد انتهاء الموسم

قال كارلوس ساينز أن الجدل حول قوانين التسابق في الفورمولا واحد سيتواصل خلال الفترة الشتوية، بعد الاعتراف بأن القوانين الحالية حيال ما هو مسموح وما هو ممنوع ما تزال "غير واضحة".

ساينز: النقاشات حول قوانين التسابق ستتواصل بعد انتهاء الموسم

التقى السائقون مع مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" من بينهم مايكل ماسي مدير السباقات، قبيل جولة قطر لمناقشة القوانين.

وذلك بعد حركة ماكس فيرشتابن الدفاعية في مواجهة لويس هاميلتون خلال سباق البرازيل.

وصرح ماسي أن القوانين باتت واضحة للسائقين لكنه أشار إلى أن البعض لا يتفق معها.

وكان ساينز من بينهم، حيث أشار إلى أن المزيد من النقاشات ستحصل بعد انتهاء الموسم.

فقال: "لناحية مقاربة التسابق، فهي ليست واضحة تماماً. أعتقد أنكم سمعتم وجهات نظرنا لأننا لا ندري كيف ستسير الأمور في كل سباق".

وأكمل: "لكن كما قلتُ، يبدو أننا سنخوض نقاشات مطولة خلال الفترة الشتوية حيال الطريقة التي سنقارب بها المنافسة على المسار".

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من جهته، أوضح لاندو نوريس زميله في صفوف مكلارين أنّ القوانين تم إيضاحها، لكن بقيت بعض الجوانب غير واضحة.

فقال: "أعتقد أن بعض الأمور باتت أوضح وبعضها لا. أعتقد أنه بات من الواضح أن كل حادثة مختلفة عن غيرها، حتى لو كانتا متشابهتين ظاهرياً. من الصعب معرفة الظروف المختلفة".

وأكمل: "لكنني أعتقد أنه تم إيضاح بعض الجوانب. من الصعب تقديم جواب واضح محدد لما يمكن وما لا يمكن القيام به".

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أما فرناندو ألونسو سائق ألبين، فكان من بين الذين انتقدوا عدم الثبات في تطبيق القوانين هذا الموسم.

حيث أشار إلى ضرورة أن تكون القوانين حاسمة، "إما أبيض أو أسود".

فقال: "أعتقد أننا جميعاً نتفق على ذلك، نحتاج المزيد من الثبات، والصرامة. القوانين رمادية حالياً"

وتابع: "في بعض الأحيان تشعر أنك تستفيد من القوانين، وفي بعض الأحيان تضعك في موقف سيء أو غبي على المسار. من الأفضل أن تكون إما أبيض أو أسود".

واختتم: "سنرى إن كنا قادرين على تحسينها. سنرى".

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