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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

ساينز: المنعطف الثاني في سوتشي "لا يجب أن يُوجد أصلًا"

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ساينز: المنعطف الثاني في سوتشي "لا يجب أن يُوجد أصلًا"
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يعتقد كارلوس ساينز الإبن أنّ المنعطف الثاني من حلبة سوتشي "لا يجب أن يُوجد أصلًا" كونه يتسبّب في حوادث مثل ذلك الذي وضع حدًا لسباقه في اللفّة الافتتاحيّة من جائزة روسيا الكبرى للفورمولا واحد.

اصطدم ساينز بالجدار الداخليّ أثناء ماولته العبور بين العلامات بسرعة عند مسلك العودة إلى المسار بعد أن خرج عنه عند المنعطف الثاني.

وتسبّب ذلك في كسر نظام تعليقه الأماميّ الأيسر وانسحابه من السباق، إلى جانب دخول سيارة الأمان إلى الحلبة.

وقال سائق مكلارين بعد السباق أنّه قبل مسؤوليّته في الحادث بعد أن كانت زاوية دخوله خاطئة، لكنّه شعر بأنّ تصميم المنعطف يُساهم في هكذا حوادث.

وأضاف: "توجّهت إلى العلامة بزاوية ضيّقة جدًا جدًا، وأخطأت تقدير سرعة دخولي حول العلامة واصطدمت بالجدار بقوّة".

وأكمل: "كان ذلك سوء تقديرٍ من جانبي، أخطأت. لا أزال أعتقد بأنّ ذلك المنعطف لا يجب أن يُوجد أصلًا. إنّه منعطف ليس من الجيّد مطلقًا عبوره. يولّد هكذا حوادث بشكلٍ متكرّر. لكنّني أسأت التقدير ببساطة".

وأردف: "تصميم المنعطف ليس جيّدًا. رأيتم اليوم كم من سائقٍ أخطأ رأس المنعطف واضطرّ للعبور حول العلامات ودمّرها، من الواضح أنّ ذلك ليس بالمنعطف الرائع.

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وفي حين أنّ مديره أندرياس سيدل خاب أمله بشأن الحادثة، إلّا أنّه شعر بأنّ ذلك ليس بسبب تصميم المنعطف.

وقال الألماني: "قال كارلوس بنفسه أنّ زاوية توجّهه لذلك المسلك كانت خاطئة، وكان ذلك سبب احتكاكه بالجدار".

وأضاف: "لذا كان ذلك خطأه. أعتقد بأنّه من الخطأ لوم أيّ أحدٍ أو أيّ شيء آخر الآن".

وأكمل: "من الواضح أنّ ذلك أنهى سباق سيارتَينا للأسف، كون لاندو اضطرّ لتخفيف سرعته وكان بالمركز الأخير في اللفّة الأولى".

وأردف: "لم يكن هناك شيء متبقٍ لخسارته إثر ذلك. أجرينا توقّفه في ظروف سيارة الأمان وحاولنا النجاة على أمل أن يحدث شيء ما مثل دخول سيارة الأمان مجدّدًا لاحقًا".

واختتم بالقول: "من المخيّب عدم تسجيل أيّ نقاط، كوني أعتقد بأنّنا كنّا في موقعٍ يسمح لنا بتحقيق نقاطٍ ثمينة".

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الكاتب مروان الوافي

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