ساينز: المنعطف الأعمى جعل من حادثي مع بيريز أمرًا حتميًا

كان سائق فيراري طرفًا في حادثة العلم الأحمر في نهاية القسم الثالث عندما تعرّض بيريز لحادث في منعطف "بورتييه".

وكان ساينز أوّل الواصلين إلى ذلك الموقع واصطدم بسيارة المكسيكي أثناء محاولته تفاديه.

وقال الإسباني أنّه شاهدت الأعلام الصفراء لقاء حادث بيريز في اللحظة الأخيرة، وبسبب الجدران العالية حول المنعطف فلم يكن قادرًا على رؤية وجود سائق ريد بُل هناك لتفادي وقوع الاحتكاك.

وقال سائق فيراري: "كنت قادمًا إلى منعطف أعمى، وتضغط بأقصى طاقة على دوّاسة الوقود في المنعطف السابع، وعندما دخلت من جانبي الأيسر فقد رأيت علمًا أصفر يخرج".

وأضاف: "وعندما أدركت أنّه علمٌ أصفر فقد ظهرت سيارة أمامي في ذات الوقت".

وأكمل: "لا ترى ذلك مسبقًا، لذا تدخل المنعطف من دون معرفة ما يوجد أمامك، لذا ضغطت على المكابح فورًا. حاولت عبور المنعطف بأضيق شكلٍ ممكن عندما كنت لأتمكّن من تفاديه فقد ضغطت على المكابح بقوّة واحتكّ قسم سيارتي الخلفي بمقدّمة سيارته".

وأردف: "كان ليكون ذلك إنقاذًا جيّدًا لو نجح، لأنّه لم يكن لديّ أيّ وقتٍ لإنقاذ ذلك، ذلك ما يحدث في موناكو".

ونتيجة لذلك العلم الأحمر فقد بقي الترتيب على حاله قبل إكمال اللفّات الأخيرة في القسم الثالث، وهو أمرٌ مماثلٌ لما حدث العام الماضي في موناكو عندما تعرّض شارل لوكلير لحادث.

وقال الإسباني: "لا تزال أخبارًا رائعة للفريق، المركز الثاني ليس سيّئًا، وكان الأداء يظهر بشكلٍ جيّد في التصفيات".

وأضاف: "للأسف كانت سيارتا مرسيدس في منتصف لفّتي السريعة. وجدت سيارة مرسيدس الأولى في منتصف المقطع الثاني، والأخرى في المقطع الثالث".

وأكمل: "كانت لفّة أولى فوضويّة، لكنّني كنت أتطلّع قدمًا للمحاولة الأخيرة هنا في موناكو، كونك تبذل كلّ ما في وسعك فيها وتستخرج المزيد".

وواصل شرحه بالقول: "لكن يبدو أنّها أصبحت عادة في موناكو كلّ عام أن يتعرّض أحدهم لحادث أمامي ولا يُمكنني إكمال اللفّة التي تكون الأكثر حماسًا في موناكو. سننطلق من المركز الثاني وذلك مركزٌ رائعٌ وكلّ شيء قد يحدث مع الأمطار إن تهاطلت. نحن في موقعٍ جيّد".