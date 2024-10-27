ساينز: المغادرة في 2025 مع تحسّن أداء فيراري "مرّة"

قال ساينز الإبن أنّ انتعاشة أداء فيراري "حلوة ومرّة" بالنسبة له، كونه يشعر بأنّ الفريق يتجهّز للمنافسة على اللقب العام المقبل عندما سيكون هو قد غادر صفوفه.

تجاوزت فيراري عقبة تطوير سيارتها في منتصف الموسم وبدأت باستعادة تنافسيّتها في السباقات الأخيرة، خاصة على الحلبات ذات المنعطفات السريعة القليلة نسبيًا.

وفاز شارل لوكلير بجائزة إيطاليا الكبرى في مونزا في سبتمبر الماضي وكان يُنافس على الفوز في باكو، بينما جاء الإنجاز السيّئ للتصفيات في سنغافورة ليحرم ساينز من المنافسة في الأمام. لكنّه عاد وزميله لوكلير لتحقيق ثنائيّة في أوستن نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما أعاد فيراري إلى دائرة المنافسة على اللقب.

ويُعدّ تعافي فيراري نتيجة عمليّة طويلة، حيث لم يتمكّن الفريق من ضمان نسق تطوير مستدام بعد البداية القويّة لموسم 2022. وانضمّ فريدريك فاسور في 2023 كمديرٍ جديدٍ للفريق لدفعه إلى الأمام في مختلف الأقسام في ظلّ سعيه لتحسين ثقافة الفريق والقضاء على الأخطاء، وهو ما يؤتي ثماره هذا العام بتحسّنٍ كبيرٍ في وتيرة السباق.

وكان ساينز طرفًا في أغلب عمليّة البناء، حيث انضمّ إلى فيراري قادمًا من مكلارين في 2021، لكنّه سيُغادر نحو ويليامز العام المقبل بعد قرار فاسور بضمّ لويس هاميلتون من مرسيدس مطلع العام.

لذا في حين كان الإسباني سعيدًا بتحسّن أداء فيراري مع تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل للمرّة السادسة في مسيرته مع الفريق، حيث اعترف بأنّ مركزه الأوّل في تصفيات المكسيك تلطّخ ببعض الحزن كونه لن يكون قادرًا على إكمال رحلته مع الفريق في العام المقبل.

وقال الإسباني: "هذا رائعٌ جدًا بالنظر إلى مدى جودة السيارة، وكذلك قيادتي الجيّدة مؤخّرًا، من الواضح أنّني دخلت السباقات الخمسة الأخيرة بشعورٍ من التفاؤل".

وأضاف: "لكنّ ذلك مرٌ بعض الشيء في ذات الوقت كونه يمنحني شعورًا بأنّ فيراري قد تكون ضمن دائرة المنافسة على بطولة العالم العام المقبل ولن أكون حاضرًا لاستغلال ذلك".

وأكمل: "أشعر بأنّني كنت جزءًا كبيرًا من هذا الفريق خلال الأعوام الأربعة لمحاولة تجهيز الفريق للمنافسة على البطولة العالم المقبل. وحقيقة أنّني أقود بشكلٍ جيّدٍ جدًا، وتمتّعي بسرعة عالية مع السيارة وأنّني سأغادر في غضون خمسة سباقات تتركني... لا أعلم كيف يُمكنني التعبيق عن ذلك، لكنّه ليس شعورًا جيّدًا".

ثمّ تابع: "لكن هكذا هي الأمور. سأحاول الفوز بالمزيد من السباقات، والصعود إلى منصّة التتويج قدر المستطاع خلال هذه السباقات الخمسة الأخيرة، وسأستمتع بذلك. وحينها سنفكّر في العام المقبل".

وقد تكون فيراري قادرة على الفوز بلقب بطولة الصانعين هذا العام، حيث قلّصت الفارق مع مكلارين المتصدّرة إلى 48 نقطة و8 مع ريد بُل الثانية.

وشعر ساينز أنّ نقطة ضعف فيراري في المنعطفات عالية السرعة بالمقارنة مع مكلارين، التي سيطرت على هذا النوع من المنعطفات، ستعود بنتائج سلبيّة في قطر، لكنّه يتوقّع أن تكون فيراري قويّة على الحلبات الأخرى.