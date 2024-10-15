ساينز المصدوم من تصريح بينوتو حول هاميلتون: "هل قال ذلك حقًا؟"
أعرب كارلوس ساينز عن دهشته من تعليق ماتيا بينوتو حول لويس هاميلتون.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري وماتيا بينوتو، مدير فريق فيراري
الصورة من قبل: فيراري
تحدث كارلوس ساينز سائق فيراري حول التصريحات التي أدلى بها ماتيا بينوتو عن لويس هاميلتون، حيث بدا متفاجئًا من هذه التعليقات.
سيغادر ساينز صفوف فيراري نهاية هذا الموسم بعد أن أعلن لويس هاميلتون أنه سينضم إلى القلعة الحمراء اعتبارًا من موسم 2025، بينما سيدافع الإسباني عن ألوان ويليامز في الموسم المُقبل.
في المقابل، كان بينوتو - المدير السابق لفريق فيراري والذي عمل مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز - قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه لو كان في منصب اتخاذ القرار، لما وقع مع هاميلتون.
وعندما سئل ساينز عن هذا التصريح، أبدى استغرابه قائلًا: "هل قال بينوتو ذلك حقًا؟ لن أخوض في المزيد من التفاصيل. سأحتفظ برأيي لنفسي، وسأخبركم به على العشاء".
هذا ويقترب ساينز من نهاية مشواره مع فيراري، حيث تبقت له ستة سباقات فقط مع الفريق الإيطالي قبل انتقاله إلى ويليامز.
وعن مسيرته مع فيراري، قال ساينز في مقابلة مع صحيفة ماركا: "لقد قضيت أربع سنوات رائعة كسائق لفيراري، وحققت أولى انتصاراتي، أول بول بوزيشن وأول منصة تتويج مع هذا الفريق".
وأضاف: "لن أنسى أبدًا أنني كنت سائقًا لفيراري. لكن علاقتنا ستستمر، ومن يدري، ربما تتقاطع طرقنا مرة أخرى".
فيما سيمثل فريق فيراري في الموسم المقبل سائق حائز على سبعة ألقاب وسائق آخر يملك العديد من الانتصارات. إذ أكد ساينز أنه لا يشعر بالاستياء من ذلك.
حيث قال: "هاميلتون ولوكلير سائقان عظيمان، وأنا واثق من أنهما سيستمعتان بالمنافسة سويًا".
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